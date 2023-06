Joan Alonso i Carbonell - LA CUBANA

El maquillador Joan Alonso i Carbonell, creador de la imatge dels personatges de La Cubana des del 1983, ha mort als 74 anys, ha informat aquest divendres la companyia teatral en un comunicat.

La Cubana ha considerat la mort d'Alonso "una pèrdua molt important i irreparable", ja que ha estat el creador del seu univers de personatges, com les populars Teresines, Estrellita Verdiales i els d'obres com 'Cegada d'amor' i 'Menja'm el coco, negre'.

Conegut popularment com 'La Bocas', Alonso també ha col·laborat, a més de amb La Cubana, en pel·lícules com 'L'amor perjudica seriosament la salut' i 'Souvenir', en televisió i en campanyes publicitàries com les de l'anunci de Freixenet.