Pep Tosar, impulsat pel desig d'explorar noves fronteres artístiques, presenta un espectacle únic que combina música en viu, circ i elements audiovisuals. | @CatalunyaPress

El teatre és risc, innovació, aventura i qualsevol autèntic professional ha de sentir en algun moment la temptació de fer alguna cosa diferent. Segur que va ser aquest un dels motors que va moure Pep Tosar a muntar “El fingidor”, un espectacle global l'eix narratiu del qual és l'homenatge a una de les més senyeres figura literàries del segle XX: el portuguès Fernando Pessoa, polièdric en la seva activitat creativa, en la utilització de pseudònims -perdó, heterònims, que no és el mateix (“identitat literària fictícia creada per un autor que li atribueix una biografia i un estil particular”, segons la RAE)- amb què va revestir les diferents línies d'escriptura, i en l'ús, amb anàleg mestratge, de dos idiomes: el seu originari, portuguès, i l'anglès, en què havia rebut la seva educació secundària com a alumne d'una escola a la colònia sud-africana de Natal, on havia emigrat amb la família.

Aquestes tres peculiaritats van fer de Pessoa un personatge complex que ha inspirat Tosar per elaborar un muntatge escènic de caràcter biogràfic que és, d'alguna manera, tributari d'altres fets al voltant de Blai Bonet, Damià Huguet, Guillem d'Efak o Federico García, sobre Lorca. “He tornat a treballar –diu– amb la música en directe i el llenguatge documental per oferir a l'espectador un retrat íntim d'un dels poetes que més ens han ajudat a recórrer el curiós laberint de l'ànima humana. Però aquesta vegada ha estat la primera vegada que, en comptes de treballar amb el llenguatge de la dansa, ho he fet amb el circ; una idea que portava al cap des de fa temps. Des del primer moment em va semblar que el guardat de la gravetat que generen els acròbates havia de resultar un espai familiar a la cosmogonia heteronímica de Fernando Pessoa”

Ha comptat per a això amb la col·laboració de Griselda Juncà i Tomeu Amer d'Hotel Iocandi, que es mouen amb facilitat per l'escenari mentre executen diversos exercicis sobre la roda, el trapezi o les escales, subratllant l'eix argumental que es desenvolupa sobre dos plans. D'una banda, l'específicament teatral, amb el mateix Tosar en la interpretació del text, l'exquisida veu de Joana Gomila a la de les peces musicals i Elisabet Raspall al piano. De l'altra, amb una línia audiovisual que ha permès l'aportació del testimoni de persones que van estar relacionades familiarment o professionalment amb Pessoa: Maria José de Lancastre, Richard Zenith, Jerónimo Pizarro, Perfecto Cuadrado, Manuel Nogueira i Nicolau Dols. Tot plegat ha estat embastat amb molta habilitat per Tosar, amb l'assistència d'Evelyn Arévalo, de manera que s'ha aconseguit un veritable treball d'articulació format per ingredients tan diversos, però l'encàrrec del qual ha constituït una obra d'enginyeria teatral perfecta.

Els cent minuts de l'espectacle permeten introduir l'espectador amb molta habilitat a la peripècia personal i creativa de Pessoa, en la seva complicada vida familiar i afectiva -amb la relació establerta amb Ofèlia-, la seva capacitat per desdoblar-se en dos idiomes i en personatges -d'ací l'heteronímia- tan diferents i, en fi, en una obra fecunda que es va manifestar en un ampli ventall de gèneres i que potser va tenir com a màxima expressió en el “Llibre do desassossego”.