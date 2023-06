The Beatles (with Jimmy Nicol) 1964 001

Paul McCartney ha assegurat que ha emprat intel·ligència artificial per ajudar a crear el que ell anomena "l'àlbum final dels Beatles" . Ho ha anunciat al programa Today de BBC Radio 4, explicant que la tecnologia s'havia utilitzat perquè també surti la veu del mort John Lennon. "Ho acabarem i es llançarà aquest any", ha afirmat l'exBeattle.

Paul no va explicar quina és la cançó de Lennon que acabarà, però és probable que sigui una composició de Lennon de 1978 anomenada Now And Then, segons la BBC.

Paul havia rebut la demo de la cançó un any abans de la vídua de Lennon, Yoko Ono. Era una de diverses cançons en un casset amb l'etiqueta "For Paul" que Lennon havia fet poc abans de la seva mort el 1980. Arreglades pel productor Jeff Lynne, dues d'aquestes cançons, Free As A Bird i Real Love, es van completar i van llançar el 1995 i 1996, sent el primer material "nou" dels Beatles en 25 anys.