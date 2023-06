Un detall del cartell. Foto: Sónar

El Festival Sónar iniciarà aquest dijous 15 de juny la seva edició del 30è aniversari al recinte de Fira de Barcelona, i amb un cartell en què figuren Aphex Twin, Bad Gyal, Eric Prydz, Bicep i Fever Ray , entre d'altres, i reflexionarà sobre l' impacte de la intel·ligència artificial .

El festival farà un recorregut transversal des de l'electrònica més tradicional a llenguatges que transcendeixen el gènere a l'apartat musical i d'intel·ligència artificial al Sónar+D.

Aquest any Sónar de Dia (al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc) renova espais per guanyar confort i millors condicions climàtiques, i començarà a les 15 hores, en lloc de les 13 hores, per minimitzar l'efecte de la calor.

A la programació musical destaquen noms com Aphex Twin, que torna al Sónar després de 12 anys; l'espectacle Holo d'Eric Prydz; el retorn de Bad Gyal al festival, i artistes com Bicep i Fever Ray per al Sónar de Nit.

En canvi, el Sónar de Nit (al recinte de Fira de Barcelona Gran Via) també tindrà Little Simz, Peggy Gou, Honey Dijon, La Zowi, Shygirl, Richie Hawtin, un dj set d'Alizzz i Amelie Lens, amb la voluntat que el festival es converteixi en una pista de ball i que tindrà com a últim concert del festival del 30è aniversari Ángel Molina.

Per la seva banda, el Sónar de Dia comptarà a la seva programació amb Ryoji Okeda, Max Cooper, Oneohtrix Point Never, Kode9, Tohji i Marina Herlop, i cada nit tancarà la programació una figura del clubbing , com Black Coffee, The Blessed Madonna.

SONAR+D



El Sónar+D, la trobada de cultura digital i tecnologies creatives del festival, comptarà amb més de 130 propostes que abordaran una àmplia varietat de formats que se centrarà en l'impacte de la IA i l'emergència climàtica, ha explicat la seva comissària, Antònia Folguera.

A la seva programació hi haurà l'artista visual Weirdcore, col·laborador habitual d'Aphex Twin; el productor Elijah; l'especialista en ètica robòtica Kate Darling; els estudis Universal Everything i la xarxa de blocchain Polkadot.

El pressupost del Sónar 2023 és de 10,35 milions d'euros, un 8% més que a l'edició anterior, en què els recursos propis són el 77%, un 5,65% són aportacions públiques (585.000 euros) i la resta procedent de patrocinis.