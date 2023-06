Foto: Fundació La Caixa

La Fundació ”la Caixa” ha presentat una nova programació per a les nits d'estiu de Barcelona que tindrà lloc a CaixaForum Barcelona i al Museu de la Ciència CosmoCaixa . Als mesos de juliol i agost, tots dos centres acolliran una programació estimulant i eclèctica amb un gran ventall d'activitats i espectacles que passaran alhora, a diferents espais de cada museu, durant una mateixa nit.

NITS DE CULTURA PLENA A CAIXAFORUM BARCELONA

CaixaForum Barcelona acollirà cinc nits temàtiques úniques que se celebraran a diferents espais del centre. Els visitants podran gaudir d'una programació cultural inèdita, diversa i de qualitat per a tots els públics els dimecres, del 12 de juliol al 9 d'agost, a partir de les 19.30 hores .

Les temàtiques que protagonitzaran cadascuna de les cites dels dimecres entre juliol i agost són el circ, el ritme, l'humor, el moviment i la complicitat . Aquestes es convertiran en el fil conductor d'unes nits que destaquen per apropar el públic a múltiples disciplines i des d'una gran varietat de formats, com ara tallers, concerts, espectacles i arts escèniques, monòlegs, accions participatives i projeccions .

Els espectacles i les activitats que es programaran durant les nits temàtiques reuneixen artistes tan destacats com el còmic Bruno Oro ; la bailaora Leonor Leal ; la dansa contemporània multidisciplinària de la companyia de Vero Cendoya ; el cant, la dansa i la percussió de Djembefó ; les arrels de la música klezmer que inspira la consolidada banda Kroke , o l'espectacle circense de les acròbates Kolektivo Konica , entre molts altres.

En aquestes nits temàtiques, no hi faltarà la presència de continguts de la plataforma CaixaForum+ . De la mateixa manera, l'oferta de cada nit comptarà amb els concerts en format breu dels artistes seleccionats a la darrera convocatòria de Microconcerts , una iniciativa que aquest any ha rebut més de 400 propostes i que té com a objectiu apropar el talent local al públic de Barcelona . A les nits temàtiques d'estiu, el Pati Anglès del centre cultural també acollirà la instal·lació efímera Cel rogent , dissenyada per l'interiorista Ignasi Bonjoch, que transformarà l'atmosfera de l'espai exterior del centre il·luminant-la a la nit i acompanyant els espectacles que hi tindran lloc espai.

A més, el col·lectiu Elèctric 28 ha creat la instal·lació sonora Fun place , que convida a gaudir de les exposicions Visiones expandidas. Fotografia i experimentació i La imatge humana. Art, identitats i simbolisme de manera inusual, més oberta, corporal, sensible i lúdica. Les exposicions estaran obertes al públic gratuïtament durant les nits temàtiques d'estiu.

Nit de Circ

L'estrena de les Nits d'Estiu de CaixaForum Barcelona serà el dimecres 12 de juliol amb la proposta de la Nit de Circ , per entendre aquest art on conflueixen l'acció, la llibertat, la poesia, l'equilibri, la prosa, la fragilitat, el somni i la cooperació. Entre fanfàrries, malabars i acròbates, CaixaForum Barcelona oferirà una experiència compartida i emocionant amb espectacles, concerts i tallers on es posarà en pràctica l'equilibri, la coordinació, la destresa, la flexibilitat i la punteria.

Una de les activitats que formen part d´aquesta primera nit és l´espectacle de les acròbates del Kolektivo Konika , sis artistes que sorprendran amb una proposta de ports acrobàtics i cant. La nit d'estrena també comptarà amb l'actuació de Kroke , que presentarà el seu nou àlbum per celebrar el 30è aniversari. La banda portarà sobre l'escenari de l'auditori les arrels de la música klezmer , que compta amb clares sonoritats balcàniques i d'Orient, barrejades amb jazz . Un grup que ha inspirat amb les seves melodies grans figures com Steven Spielberg quan rodava La llista de Schindler , o el cantant Peter Gabriel, que els va convidar a compartir escenari alguna vegada. Aquestes actuacions estaran acompanyades per la fanfàrria a tot el centre de la companyia francesa Imperial Kikiristan.

Nit de Ritme

Amb la segona nit temàtica, que se celebrarà el dimecres 19 de juliol , CaixaForum Barcelona retrunyirà, bategarà i tremolarà amb els ritmes i les percussions del món. A la Nit de Ritme , el públic tindrà l'oportunitat de ballar, escoltar i reconnectar amb la pulsió més ancestral, fent sonar instruments o descobrint les possibilitats que té el propi cos com a instrument de percussió.

Entre altres interessants propostes, el centre cultural presenta Djembefó . Nascuda després de la fascinació i la inquietud dels seus membres pels ritmes i les danses africanes, la formació proposa per a aquesta cita l'espectacle Djarabí , que significa passió, una autèntica explosió de ritme i colorit amb magnífics instruments de percussió que ompliran l'auditori de CaixaForum Barcelona.

Una altra de les propostes destacades és la que presenta Sound de Secà al Pati Anglès de CaixaForum, un espectacle que reivindica l'espai públic a través de la fusió de la percussió amb la dansa, el teatre i la veu, creant un llenguatge característic i personal .

Nit d'Humor

Artistes irreverents, monòlegs enginyosos i aparicions improvisades són els protagonistes de la Nit d'Humor , que se celebrarà el dimecres 26 de juliol . Una de les actuacions més destacades és la que protagonitzarà el còmic Bruno Oro , en un espectacle hilarant i en algun moment emotiu dirigit per Alejo Levis . La proposta sobrepassa els límits del clàssic stand-up en una història explicada per Bruno Oro que parla sobre perdre's en un món amb pressa que només busca l'eficàcia, i en què l'humorista il·lustra perfectament la seva nostàlgia per aquells temps en què estava permès improvisar.

A més, el centre acollirà Concerto a Tempo d'Umore , un espectacle còmic i musical, per a tots els gustos i totes les edats, amb una banda sonora composta per algunes de les peces dels autors més reconeguts de la música clàssica. I per als amants de la improvisació, la companyia Impro Barcelona es llançarà, sense guió, ni escenografia, ni vergonya, per arrencar les riallades del públic.

Nit de Moviment

La Nit de Moviment es donarà cita al centre cultural dimecres 2 d'agost , un homenatge als cossos que sexpressen a través del llenguatge de la dansa. Durant aquesta nit, se celebraran els cossos que compten amb el moviment històries, connecten amb l'espectador i commouen. Amb aquest objectiu, el centre cultural acollirà un conjunt de propostes energètiques i molt variades.

Un bon exemple n'és Leonor Leal i el seu espectacle de flamenc Nocturn , amb què l'artista de Jerez s'allunya del flamenc a l'ús i experimenta amb la dramatúrgia del seu cos, protagonista absolut juntament amb l'acompanyament de l'expert guitarrista Alfredo Lagos i l'enginyós percussionista Antonio Moreno. El públic també podrà veure la proposta Hem de parlar , de la companyia de Vero Cendoya , que combina la dansa amb disciplines diverses, un espectacle que obre un diàleg amb la dansa.

A més, aquesta nit també hi haurà un espai perquè els visitants puguin experimentar amb l'expressió corporal amb tallers de dansa i percussió corporal.

Nit de Complicitat

Les nits temàtiques de CaixaForum Barcelona es tancaran el dimecres 9 d'agost amb la Nit de Complicitat . En aquesta ocasió, el públic es trobarà amb tàndems, diàlegs i miscel·lànies artístiques sorprenents en espais on els creadors dialogaran entre ells a través del seu art, connectant disciplines que no sempre van de la mà i propiciant trobades amb els assistents. Una vetllada creada perquè els visitants connectin, es barregin i es mirin entre ells, a través de les propostes dels artistes.

En aquest sentit, la companyia Led Silhouette i el coreògraf Marcos Morau proposen Los gossos , un espectacle de dansa contemporània en què dos ballarins dialogaran amb els seus cossos a l'escenari, generant un debat entre la rebel·lió i la docilitat, l'alegria i el dolor, en una dansa passional repetitiva i catàrtica.

Una altra de les propostes de la nit combina el circ, la dansa i el teatre per parlar d'una cosa que no és bonica, l'Alzheimer. Amb la sorra com a metàfora, la música d´un piano i les paraules, l´espectacle Postals presents per a una mare absent és una proposta emotiva que reivindica compartir la vida i el valor de les emocions.

NITS PER EXPLORAR LA TERRA I L'UNIVERS A COSMOCAIXA

Els apassionats de la ciència trobaran aquest estiu propostes molt educatives i entretingudes al Museu de la Ciència CosmoCaixa, que també s'apunta a la tematització de les nits acollint-ne dues dedicades a l'univers (6 de juliol i 3 d'agost), i d'altres dos, a la Terra (20 de juliol i 10 d'agost). Aquestes vetllades inclouran per primera vegada programació per a públic familiar, ja que cada nit temàtica es dividirà en dues sessions (a partir de les 19 hores, públic familiar; a partir de les 21 hores, públic general).

A més, l'oferta de les Nits d'Estiu a CosmoCaixa augmentarà amb una programació ampliada i dinàmica, que omplirà de ciència tots els espais del museu a través de tasts d'experiments en directe i projeccions al Planetari ( Dinosaures a les Nits de la Terra o El cel d'avui i Caçadors de planetes a les Nits de l'univers). Per part seva, la Sala Univers oferirà recorreguts temàtics amb mediadors per descobrir els secrets de l'univers i la complexitat del cosmos.

Nits de l'Univers

Les cites del 6 de juliol i el 3 d'agost estaran dedicades a l'univers ia tot allò que envolta la seva exploració i descobriment. Durant aquestes dues nits, el Museu de la Ciència CosmoCaixa acollirà un ventall d'activitats per a públic familiar, com les conferències familiars a càrrec del divulgador Marc Boada i de la investigadora Nanda Rea, l'emocionant espectacle de dansa Cometa o tallers familiars per descobrir el entrenament que han de dur a terme els astronautes o per saber com llençar un coet.

Així mateix, el públic adult trobarà propostes com els hilarants monòlegs científics de Big Van Ciència, o la projecció del documental 5.000 ulls , i un col·loqui posterior amb els investigadors del projecte DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), l'objectiu del qual és mesurar la història de la expansió de l'univers, amb exquisida precisió, durant els darrers 11.000 milions d'anys.

Per reforçar els conceptes lligats a l'univers, CosmoCaixa acollirà el xou de ciència Materia absurda , que precedirà projeccions de pel·lícules a la plaça de la Ciència, convertida en un cinema a l'aire lliure. D'aquesta manera, el 6 de juliol es projectarà la joia de la ciència ficció Interestel·lar (2014), de Christopher Nolan, i el 3 d'agost, Figuras ocultas (2016), de Theodore Melfi.

Nits de la Terra

Durant les nits del 20 de juliol i el 10 d'agost , els amants de la vulcanologia, la geologia i altres ciències de la Terra tindran una cita ineludible al Museu de la Ciència CosmoCaixa. En un món on la conscienciació pel respecte pel planeta és més important que mai, les activitats programades aquestes dues nits tenen com a objectiu fomentar la curiositat i l'exploració d'una manera accessible per a tots els públics.

Un cop més, hi haurà sessió de tarda per a famílies, en què destaquen les conferències familiars de la doctora en geologia Meritxell Aulinas i de la investigadora al mateix camp Adelina Geyer; el taller Detectius del passat, on s'emularà el treball dels paleontòlegs i es podran veure i classificar fòssils, o l'intimista espectacle El cau del Tabalet .

Per al públic general, el centre ha preparat nous monòlegs científics temàtics a càrrec de Big Van Ciència, així com projeccions de pel·lícules, com la icònica La princesa Mononoke (1997), de Hayao Miyazaki, que es projectarà el 20 de juliol, o del documental Demà (2015), dirigit per Cyril Dion i Mélanie Laurent, que es podrà veure el 10 d'agost. Tot això, de nou precedit pel xou científic Matèria absurda .

Una programació multidisciplinària itinerant

La Fundació ”la Caixa” presenta aquesta nova proposta transdisciplinària que engloba nits temàtiques per als mesos de juny, juliol i agost, i se celebrarà de forma paral·lela a tota la xarxa de centres CaixaForum —present a Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Saragossa , Palma, Girona, Tarragona i Lleida — i el Museu de la Ciència CosmoCaixa .

En total, durant les Nits d'Estiu de tots els centres se celebraran més de 380 activitats culturals i científiques repartides en 37 nits, amb la col·laboració de 73 companyies i artistes del panorama local, nacional i internacional . Una iniciativa que reforça el compromís de la Fundació ”la Caixa” per dinamitzar el sector cultural i apropar la cultura a tots els públics promovent experiències significatives i transformadores.