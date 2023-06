El Palau de Congressos de Fira Barcelona es va omplir de música electrònica avantguardista en el marc de la celebració del 30è aniversari del festival. | @EP

L'artista audiovisual Max Cooper, la dj nord-americana The Blassed Madonna i el duet català de música electrònica d'avantguarda Deset han regnat aquest divendres a la nit a la segona jornada del Sónar de Dia al Palau de Congressos de Fira Barcelona, dins de l'edició del 30è aniversari del festival Sónar.

A la tarda, a les 16.00, Musa Keys ha muntat una gran festa en un dels escenaris estrella i l'únic exterior del Sónar de Dia per donar la benvinguda als primers centenars d'assistents, mostrant el seu mestratge a la taula de barreges amb remixes de temes com 'Bella Ciao' i 'Beautiful people' de Chris Brown sense deixar de compartir mirades i somriures còmplices amb les primeres files.

En un altre escenari, una somrient Dalila ha segellat el seu dj set amb el seu hit 'Cieguita' abans de passar-li el testimoni a Merca Bae, que ha aparegut minuts després en un escenari ple de fum per compartir amb els fans per primera vegada el seu nou xou a visc '2048', un espectacle visual amb llums làser que fusiona dubstep amb influències llatines.

CRYSTAL MURRAY I RYOJI IKEDA



Mentre l'artista francesa de 21 anys Crystal Murray omplia el recinte del Sónar Village de pop amb tocs de r&b i blues repassant alguns dels seus èxits com 'Easy like before', el compositor electrònic i artista visual Ryoji Ikeda ha tornat al Sónar després de deu anys per oferir en un altre escenari un minimalista i vibrant espectacle en viu basat en el seu nou àlbum 'Ultratonics'.

Quan ha estat el seu torn, Desert ha omplert un dels auditoris del Sónar de Dia per presentar la versió en directe del seu LP debut, 'Caos sota el cel', que ha cobrat vida davant de centenars d'assistents gràcies a la col·laboració de l'artista visual basat a Barcelona Boldtron, amb el disseny lumínic d'Oscila Studio i visuals d'un experiment col·laboratiu amb l'empresa especialitzada en els usos creatius de la IA, Krea.

THE BLESSED MADONNA I MAX COOPER



La nit ha arribat al punt àlgid quan la dj Marea Stamper, anomenada The Blessed Madonna --que va clausurar l'edició del 2022-- ha sortit a l'escenari acompanyat per una trentena de ballars a l'escenari per muntar una gran festa en un dels escenaris principals i, visiblement satisfeta, ha aconseguit fer ballar una marea de públic amb alguns dels seus himnes com 'Seratonin Moonbeams'.

Simultàniament, Max Cooper, doctorat en biologia computacional i un altre dels caps de cartell de la jornada juntament amb The Blessed Madonna, ha hipnotitzat el públic amb un espectacle minimalista, immersiu i en 3D basat en el seu darrer àlbum, Unspoken Words.

SONAR DE NIT AMB APHEX TWIN I PEGGY GOU



Després de The Blessed Madonna i Max Cooper, la programació del Sónar de Dia al Palau de Congressos seguirà fins a les 24.00 hores amb la compositora Klara Lewis aliant-se amb l'artista d'electrònica Nik Colk Void; la fusió de funk, tràngol i techno de la dj i activista Badsista i les barreges de la dj i productora londinenca Eliza Rose, abans que la dj i artista visual Selecta Glossy la clausuri a ritme de reggaeton, dancehall i kuduro.

Paral·lelament, el Sónar de Nit ja haurà iniciat des de les 21.00 hores la seva primera nit al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, que acollirà el retorn del padrí de la música electrònica moderna Aphex Twin al festival després de 12 anys, així com al duo Bicep, format per Matt McBriar i Andy Ferguson i les dj's Peggy Gou i Honey Dijon.