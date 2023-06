La biblioteca Jaume Fuster de Barcelona va ser l'escenari, el passat dimarts 20 de juny, de l’acte de lliurament de premis als guanyadors de les diferents modalitats de l’edició número 17 del Concurs de Relats Curts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), sota el lema Petits Viatges. Grans històries.

El jurat del concurs que ha decidit els guanyadors de les diferents categories ha tingut en compte la qualitat narrativa, l’originalitat del relat i la relació de la història amb TMB.



La iniciativa es fa amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona, la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, Vueling, Samsung, l’editorial El Cep i la Nansa, l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, el Zoo de Barcelona i el Parc d’Atraccions Tibidabo.

Els usuaris han pogut participar en quatre categories: Relat lliure, TuitRelat, InstaRelat i RelatEscolar. Tots els premiats estan esmentats amb el seu àlies o perfil de participació.

El guanyador de la categoria Relat lliure és: Concert al Liceu, de Joana Gas

és: de Joana Gas El primer premi de la categoria TuitRelat és: @totdespullants1

és: @totdespullants1 El guanyador de la categoria InstaRelat és: @aprilmoon66

és: @aprilmoon66 Els guardonats de la secció RelatEscolar, en la categoria de 8 a 12 anys: primer premi per al relat El misteri dels metros desapareguts d’El primer vagó. El segon premi és per al relat Sense rumb d’Hola; per altra banda, en la categoria de 13 a 17 anys: primer premi per al relat L’imitador de Carterista. El segon premi és per al relat La prova, d’Irina.

L’escola amb més participacions ha estat la Institució Igualada amb 21 relats participants. En segona posició ha quedat l’Institut Miquel Taradell, del Raval de Barcelona. En total hi han participat 68 escoles diferents.



Una de les novetats d’enguany era el premi per al professor més motivador i en aquest cas ha anat a parar a mans del mestre Pedro José Fernández, de la Institució Igualada.



A més, el relat escollit com a guanyador de la categoria d’empleats de TMB ha estat El viatge dels records... i dels sentits, de Moira.

Enguany, la 17a edició del Concurs de Relats Curts de TMB rebut un total de 1.291 relats, un 66% més que en l’edició anterior. Per categoria, les xifres han estat les següents: 913 relats lliures, 115 tuitrelats, 55 instarelats, 156 contes infantils. El web del concurs ha rebut 68.569 visites, aquestes han augmentat un 15,7% respecte de l’any passat.