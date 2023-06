Notícies.Fert.One presentant la seva obra

L'artista figuerenc d'art urbà Fert.One (Jordi Comas) ha estat l'escollit aquest any per dissenyar el cartell oficial de CSIO Barcelona 2023, la manifestació esportiva més antiga d'Espanya que en la 111 edició tindrà lloc del 28 de setembre a l'1 de octubre al Reial Club del Pol. Per tal de fer la presentació oficial, el mateix artista ha desenvolupat un “live painting”, és a dir, una pintada en viu i en directe del dit cartell en plena Plaça de la Universitat al llarg de tot un matí.

Al final l'artista ha explicat el significat de la seva obra, acte al qual van assistir Curro Espinós, president del RCPB, Emilio Zegrí, president de la Fundació RCPB, David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i diputat delegat d 'Esports de la Diputació de Barcelona i Alèix Vilatoro, director del Consell Català de l'Esport, entre d'altres. També representants del CSIO Barcelona.

Emilio Zegrí va recordar que “L'hípica i Barcelona hi són molt presents”, mentre que David Escudé va afegir: “Barcelona ens torna a sorprendre gràcies a la seva aposta unint esport i disseny, dos eixos que caracteritzen la nostra ciutat. Estem segurs que la creació transgressora d'aquest artista català captarà l'atenció, no només del públic local sinó també de l'afició a l'hípica de tot el món.” Finalment, Alèix Villatoro va destacar la vinculació del concurs “amb les tradicions de la cultura catalana i de Barcelona”.

El CSIO Barcelona inclourà en les quatre jornades un total de deu proves entre les quals destaquen les tres corresponents a la Longines FEI Jumping Nations Cup Final, la gran final de Copa de Nacions, en què participen els 18 millors equips del món després d'haver-se classificat en una lliga esportiva que es desenvolupa a tot el món al llarg de l'any.

Inclourà a més les proves corresponents a la Final -primera qualificativa, Challenge Cup i Final-, així com les proves individuals del Trofeu Ciutat de Barcelona-Copa MRW o la Copa d'SM la Reina-Trofeu Segura Vídues, així com diversos espectacles i el seu tradicional PoloPark.