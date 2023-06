Teatre Apol·lo. Aplaudiments per al Ballet Clàssic de Cuba

Cada funció de teatre té el seu significat i la del dia 21 de juny de 2023 del Ballet Clàssic de Cuba al Teatre Apol·lo de Barcelona va adquirir el caràcter d'homenatge pòstum a una de les grans figures de la dansa cubana, Joaquín Banegas, que va ser el director i acabava de morir. Banegas, que va iniciar la seva carrera com a ballarí amb Alberto Alonso, va finalitzar la seva vida professional lligat a un altre germà del mateix cognom, Fernando, fundador del Ballet de Camagüey que és precisament la formació que es troba ara mateix al Paral·lel barceloní.



Hem citat el cognom Alonso i els dos germans, Alberto i Fernando, i valdrà la pena recordar que el segon va estar casat amb una ballarina anomenada Alicia Martínez del Hoyo, amb la qual va iniciar a més una important singladura professional als Estats Units. Bé, només caldrà afegir que la jove Martínez va decidir adoptar com a nom artístic el cognom del seu marit i d'aquesta manera la reconeixeran com la llegendària Alicia Alonso “prima ballerina assoluta” fins al seu darrer alè. I amb ella ja tenim format un trio que comparteix el mateix cognom i constitueix la base fonamental de la dansa cubana contemporània.



Quan Fernando i Alícia es van traslladar a Cuba amb la companyia que havien format als Estats Units, aquesta formació es va convertir en Ballet Nacional. Però després, després del divorci dels dos cònjuges, els seus itineraris artístics es van separar. Alicia va assumir la direcció de la formació que portava el nom de l'illa antillana, mentre que Fernando va marxar a Camagüey i va promoure i va dirigir amb el seu germà una nova companyia. Justament el Ballet Clàssic que ara podem veure a Apol·lo i que celebra precisament aquest any el seu cinquantè cinquè aniversari.

Teatre Apol·lo. El llac dels cignes



Cap títol millor per a la seva presentació a Barcelona que “El llac dels cignes”, una coreografia de Petipà estrenada a Sant Petersburg i el clàssic més rellevant del ballet blanc o de puntes, que constitueix per això un repte per a qualsevol companyia que vol representar-la a un escenari. La versió del ballet camagüeià és una mica més reduïda que l'original ja que no arriba a les dues hores de durada, cosa que ha obligat a suprimir algunes de les peces compostes per Txaikovski, tal la tarantela italiana, un ball breu però molt interessant.



Vam poder comprovar l'excel·lent preparació de tota la companyia i, alhora, dues dades que ens van resultar particularment significatives i encoratjadores. El primer, l'extraordinària joventut de les i els components del cos de ball, cosa que fa presumir que hi ha una excel·lent pedrera de professionals disposats a continuar mantenint l'òptim nivell de la dansa cubana. I el segon, la intensa policromia racial del conjunt camagüeià, una encoratjadora dada que corrobora que la reeixida carrera de Carlos Acosta tindrà brillant continuïtat.