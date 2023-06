El director del Grec, Cesc Casadesús. Foto: Europa Press

El 47è Grec Festival de Barcelona es posarà en marxa el proper dijous 29 de juny amb el muntatge circense The Pulse una edició "alegre i original" que oferirà 88 espectacles fins al 30 de juliol per reflexionar sobre l'actualitat des de l'optimisme, ha defensat el director del festival, Cesc Casadesús, en declaracions a Europa Press .

Casadesús ha destacat que el Grec té "un cor molt gran a Montjuïc però irradia a tota la ciutat", ja que concentra gran part de la programació al Teatre Grec i al Mercat de les Flors però el seu compromís també passa per arribar a sales petites de tot Barcelona, amb més de 165.000 entrades a la venda.

Ha remarcat que el 40% de les peces programades són coproduccions per l'aposta del Grec per la creació i per evitar un cartell "que sigui només una col·lecció de noms", i ha defensat que una de les singularitats d'aquest any és el diàleg amb els cors i les orquestres de la ciutat.

També ha celebrat que aquesta sigui la "primera" edició sense limitacions després de tres anys marcats per la pandèmia, que el 2022 encara va provocar cancel·lacions, per això ha assegurat que és una edició per gaudir després d'una època complexa per a programadors, artistes i públic.

DOBLE INAUGURACIÓ



L'espectacle The Pulse , de Gravity & Other Myths oferirà al Teatre Grec una proposta de circ contemporani amb la presència de 30 acròbates i més de 30 integrants del Cor de Noie de l'Orfeó Català, i posteriorment farà gira.

Aquest any també es farà una inauguració del Grec a la Ciutat, coincidint amb el 200è aniversari del passeig de Gràcia, amb una proposta popular en què el funambulista Nathan Paulin, sota la direcció de Rachid Ouramadne, creuarà el passeig sobre un cable d'acer fins i tot Portal de l'Àngel i el públic podrà escoltar una recreació dels seus pensaments.

88 PROPOSTES



De les 88 propostes, de les quals el 55% amb presència de dones al rol d'autoria o direcció, predomina el teatre, amb 32 obres, seguit de la música, amb 15; l'escena híbrida, amb 14; la dansa, amb 13; el circ, amb 12, doblegant la presència respecte a anys anteriors, i el cinema, amb dos.

A la programació també hi figuren, entre els noms de l'estrena internacional, l'estrena mundial de l'espectacle de Sasha Waltz al costat de l'Orquestra Simfònica del Liceu al Teatre Grec a partir de la setena simfonia de Beethoven; Ivo van Hoove amb la seva adaptació de Who killed my father ; Robert Wilson amb Ubú ; Yoann Bourgeois amb Celui qui tombe ; Dimitris Papaioannou amb Ink , i Alexander Zeldin amb The confessions .

Altres propostes teatrals que es veuran al Grec seran La vida es somni , coproducció de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic i Cheek by Jowl, sota la direcció de Declan Donellan; l'adaptació de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda –de la qual aquest dijous es compleix el 40è aniversari de la seva mort– a càrrec de Carlota Subirós; el musical Per Evita de Jordi Prat i Coll al Teatre Grec.

ESPECTACLES EN SALES I CONCERTS



A les sales de la ciutat de Barcelona es programaran obres com Cadela Força de Carolina Bianchi, que aborda els feminicidis; Riding on a cloud , de Rabih Mroué; Laly Simon , de Sergi Belbel; Reminiscència , de Malicho Vaca Valenzuela, i Altsasu de la Dramàtica Errant; un espectacle Firmament per a públic jove de La Veronal, i Hit me if I'm pretty de Juana Dolores.

A l'apartat musical, David Lang estrenarà al costat de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya l'espectacle Prisoner of the State , i el Grec comptarà amb concerts de Rufus Wainwright, Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà, Mayte Martín Quartet i el trio format per Luísa Sobral, Rita Payés i Lucia Fumero.