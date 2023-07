Fotografia de María Dueñas @Premis Princesa de Girona

Nascuda a Granada el 2002, María Dueñas s'ha convertit amb només 19 anys en una de les referents espanyoles a la música clàssica. Ha aconseguit signar amb la prestigiosa discogràfica Deutsche Grammophon, fins ara, només a l'abast de dos artistes espanyols, Plácido Domingo i Montserrat Caballé. La Fundació Premis Princesa de Girona li ha lliurat el guardó a la categoria d'Arts i Lletres «Pel seu altíssim grau d'interpretació i execució del violí, que li permet una gran connexió emocional amb el públic. Pel gran talent, la disciplina i la capacitat de treball que constitueix un excepcional model inspirador per als joves». Com et sents en ser guardonada amb un premi tan important com el Princesa de Girona? Molt emocionada, no només pel reconeixement cap a la meva persona, sinó que també sento que és un premi a la música clàssica, que crec que al nostre país encara necessita molt reconeixement. Encara no s'ha establert tant com caldria. Estic molt emocionada pel reconeixement i per ser un exemple pels joves.

Què representa per a tu ser una referent en la música clàssica, sobretot tenint en compte que tan sols tens 19 anys?

Si puc servir d'exemple, doncs la veritat que em fa il·lusió. Jo també recordo que així va ser com vaig començar, assistint a concerts i veient els músics sobre l'escenari. Van ser la meva gran inspiració i veure que avui és al revés i la gent es fixa en mi, em fa una il·lusió especial. Crec que hem d'usar tots els mitjans que tinguem al nostre abast per promocionar la música, que s'ha de promoure des de molt aviat.

Te'n vas anar a Alemanya per poder seguir els teus estudis. Cal a Espanya més d'inversió en l'educació de música clàssica?

Sí, quan jo vaig començar al conservatori de Granada, crec que la música era com un hobbie . A diferència de Viena, on visc ara, la música és realment el centre de la societat. Això encara ho hem d'aconseguir aquí a Espanya. Hi ha tants músics increïbles en aquest país que mereixen molt de reconeixement.

Quins han estat els teus referents?

Quan vaig començar amb el violí els meus referents van ser els cèlebres violinistes de l'Escola Russa, com ara Óistraj o Heifetz. Aquests van ser els primers enregistraments que vaig sentir.

D'on surt la teva passió per la música clàssica i el violí? Va ser molt natural, perquè els meus pares no són músics, però sí que estimen la música clàssica. A casa escoltàvem molta música i em portaven a concerts a Granada de l'orquestra i va ser on vaig veure el violí per primera vegada.

La teva família ha estat un dels seus suports principals. Com han estat importants en la teva progressió professional?

Jo crec que sense ells no hagués estat possible, perquè no em puc imaginar una nena d'11 anys traslladant-se sola a Alemanya. Aquest suport dels pares i de la família és fonamental per a qualsevol professió i per a qualsevol nen.

Actualment tens contracte amb la llegendària discogràfica Deutsche Grammophon. Quin és el teu sostre?

Només entrar en aquesta discogràfica ja és un somni, perquè sóc la tercera espanyola que entra en aquesta discogràfica, juntament amb figures com Plácido Domingo o Montserrat Caballé. Em sento molt afortunada de poder estar en aquesta llista. Hi ha projectes molt interessants que espero que arribin a la gent a l'ànima. La cultura de vegades ha estat rellevada a un segon pla. Com és d'important realment la música clàssica?

La música clàssica és una forma de comunicació molt important per a la societat. Ho he viscut durant la pandèmia, aquesta manca de comunicació i aquesta connexió amb el públic. Totes les persones haurien de tenir algun contacte amb la música, encara que no sigui professionalment perquè enriqueix molt a nivell personal.

Què intentes transmetre amb la teva música?

Jo intento connectar-me amb la gent, perquè la música és un llenguatge universal i uneix moltes persones. És capaç d'unir generacions molt diferents, gent gran amb nens. Com a societat ens uneix molt, i crea un sentiment molt important avui dia.

Què els diries a tots aquests nens que s'estan plantejant fer alguna extraescolar, i que si escau, no volen agafar una pilota de futbol sinó un violí o qualsevol altre instrument?