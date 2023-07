Foto: Europa Press

L´arribada del mes de juliol coincideix, per a molta gent, amb l´arribada de les vacances; això significa, entre altres coses, que hi ha més temps per a l'oci ... i això inclou opcions com veure sèries i pel·lícules . Catalunya Press et porta algunes de les estrenes del mes a les principals plataformes .

Poca fe (dimarts 4 de juliol). La darrera proposta de Movistar és una comèdia de 12 episodis curts, de 15 minuts. La protagonitzen Raúl Cimas i Esperanza Pedreño (coneguda pel seu paper a Camera Café).

Te estoy vigilando (dimecres 5 de juliol). Thriller contemporani al més pur estil d'Alfred Hitchcock, protagonitzat per una dona jove que es veu arrossegada a un món d'antics diners i secrets mortals. Es podrà veure a Disney + i només tindrà 1 temporada.

Se busca milionario (divendres 7 de juliol). HBO aposta pel format docuserie. Aborda un cas real, d'una butlleta de loteria premiada... que va portar moltes persones a reclamar-ho.

Django (dilluns 10 de juliol). De producció italiana, és una de les grans apostes de Sky Showtime per a aquest mes.