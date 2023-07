Carlos Cueva, protagonista de l'anunci de Damm Lemon / Damm Lemon

Deia Albert Einstein que “ si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”. Una forma de veure la vida que també comparteix Carlos Cuevas a "Variar", la nova campanya de Damm Lemon per a aquest estiu que, des d'avui i durant tot el mes de juliol, es podrà veure a les xarxes socials, televisió i mitjans digitals d'àmbit català.

La peça, signada per l'agència creativa The Cyranos, mostra un Carlos Cuevas recorrent diferents paisatges de la Costa Brava entusiasmat per “ variar, experimentar, provar coses diferents ”. Running, natació, ciclisme o esgrima són algunes de les disciplines que Cuevas practica perquè, tal com indica, “a la vida cal canviar; hi ha massa coses interessants per fer-ne només una ”. Perquè aquesta és “l'única manera de saber que allò no és per a tu”.

El que no canvia Cuevas, però, és prendre una Damm Lemon en acabar, elaborada amb Estrella Damm i les llimones del mediterrani de sempre. Una recepta senzilla que data del 2001, i en què les proporcions són fonamentals: sis parts de cervesa mediterrània de malta, arròs i llúpol per quatre parts de llimones " Primafiori " del Mediterrani, amb un lleuger toc de llima, que fa el sabor més refrescant i sofisticat.

"Variar" recull el testimoni de "Rutina", la campanya de Damm Lemon de 2020 , signada també per The Cyranos i protagonitzada per l'actor Isak Ferriz. I és que les bones rutines, com fer una bona clara a l'estiu, no s'han de variar.