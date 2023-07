Foto: Endesa

Entre els dies 5 i 8 de juliol, o dit altrament, entre dimecres i dissabte d'aquesta setmana, el Parc del Fòrum de Barcelona acollirà l'edició 2023 del Festival Cruïlla. Gràcies a un acord amb Endesa, el recinte es convertirà en una autèntica ciutat efímera on desenes de milers d'assistents s'emocionaran amb més de 50 concerts repartits en 5 escenaris, amb experiències artístiques, comèdia, gastronomia i iniciatives d'innovació que apropen la música a lexperiència immersiva i sensorial. I tot això vivint des de dins el primer festival de gran format on tota l'energia és 100% d'origen renovable.

En xifres, això suposa estalviar el consum de 13.600 litres de combustible i, per tant, evitar l'emissió de 36.000 quilos de Co2 a l'atmosfera. Això equival a les emissions d'un viatge de 300.000 quilòmetres en un cotxe dièsel, o el que és el mateix, a fer 7,5 vegades la tornada al planeta terra en aquest mateix vehicle. Per aconseguir absorbir aquestes emissions, caldria plantar 1.795 arbres.

Jordi Herreruela, director del festival, afirma que “Pel Cruïlla sempre ha estat una prioritat ser un festival el més sostenible possible. És per això que, entre altres mesures, aquest any hem passat de ser un festival sense plàstics per iniciar el camí cap a un festival 0 residus i hem tornat a limitar l'aforament al recinte, centrant-nos en el públic local, ja que la major part de les emissions que produeix un festival provenen del desplaçament del seu públic.A més, aquest any també ens convertirem en el primer gran festival alimentat per energia 100% renovable gràcies a la col·laboració amb Endesa, tot amb l'objectiu de convertir-nos en referents per a altres grans esdeveniments."

Per la seva banda, Isabel Buesa, directora territorial d'Endesa a Catalunya, ha destacat que “hem treballat en aquest objectiu des que vam començar fa un any el nostre camí com a patrocinador sostenible al món de la música i ens sentim molt satisfets de poder-ho anunciar. Eliminar els combustibles fòssils i substituir-los per energia renovable és un pas pioner dels molts que hem fet i que sens dubte obrirà el camí per a la reducció de l'impacte ambiental de molts altres grans festivals”.

El procés per poder “endollar” tot el Festival Cruïlla va començar fa mesos amb una anàlisi de les seves necessitats energètiques, així com de les infraestructures elèctriques existents que alimenten la zona del Fòrum. Tal com ha afirmat Herreruela, “gràcies a l'intens treball conjunt entre Cruïlla, Endesa i BSM hem trobat la solució que ens permet assolir l'objectiu comú: un festival sostenible i connectat a la xarxa elèctrica i amb energia 100% renovable”.

Des d´un punt de vista tècnic, s´ha assegurat que la xarxa de distribució de mitjana tensió que alimenta la zona estigui preparada i tingui la potència adequada per donar resposta a les necessitats energètiques del Cruïlla. A més, Buesa assegura que des d'Endesa “s'ha activat un pla de vigilància específic per al Festival, que constarà de la revisió prèvia de totes les instal·lacions i de posar-lo a disposició a equips de persones que puguin atendre qualsevol necessitat”.

CRUÏLLA SOSTENIBLE BY ENDESA

Una altra de les grans revolucions a Cruïlla és la transformació d'un festival zero plàstics a un festival zero residus amb l'ús de gots reutilitzables i retornables, que podran utilitzar-se unes 150 vegades a molts altres festivals, renunciant que els gots incorporin la marca Cruïlla; l'oferta de fonts d'aigua gratuïta i l'ús de cantimplores d'alumini reciclat per a l'staff donen solidesa al seu pla de reducció de residus; i un nou plantejament del marxandatge físic, muntant un sistema d'estampació in situ que ofereix la possibilitat al públic de portar roba de casa i estampar-la amb el disseny del Cruïlla.

Per continuar creixent des d'aquest model Cruïlla Sostenible by Endesa , el festival dirigeix la seva mirada cap al futur. Per això, es farà un estudi de l‟impacte de l‟empremta de carboni i una auditoria sobre el flux de residus sota la tutela de l‟Agència de Residus de Catalunya; a més de campanyes de conscienciació i compensació de les emissions. Tot això amb l'objectiu de generar metodologia i compartir els resultats i els aprenentatges amb el conjunt del sector dels esdeveniments.

MOBILITAT RESPONSABLE I DESAFIAMENT FESTIVAL SOSTENIBLE

Segons estudis recents, el 80% de l'impacte en CO2 dels grans esdeveniments prové dels desplaçaments del seu públic, especialment quan els esdeveniments es dirigeixen a públic internacional. El 95% del públic del Cruïlla és local i la majoria dels assistents es desplacen caminant o amb transport públic. Durant el Festival Cruïlla, i amb la col·laboració de Renfe, TRAM i Moventis, s'adaptaran vies d'accés per minimitzar la contaminació als desplaçaments. Amb el suport d'Endesa es promourà la mobilitat zero emissions facilitant places gratuïtes d'aparcament a vehicles elèctrics i híbrids endollables. A més, i continuant amb la importància del quilòmetre zero, el festival apostarà per proveïdors locals i productes de proximitat, limitant l'aforament del Parc del Fòrum a un màxim de 25.000 assistents diaris per reduir la pressió sobre el seu entorn.