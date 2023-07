Teatre.Akadèmia.La Chispa

El còmic és una forma d'expressió artística molt peculiar que ha aconseguit extraordinari arrelament particular, encara que de cap manera exclusiva, entre la gent jove i que ha donat lloc a una completa activitat creativa i industrial que va des de la generació d'històries, passant pel procés d'edició, distribució, màrqueting -amb l'erecció de veritables mites- fins arribar, finalment, al consumidor final. Un univers amb milions de seguidors, fans, col·leccionistes o simples aficionats i lectors i/o espectadors que no constitueix de cap manera una col·lectivitat endogàmica però sí molt cohesionada. És, en tot cas, un fenomen amb entitat pròpia que sol manifestar-se en suport imprès o audiovisual, però no es reflecteix habitualment, en canvi, a l'àmbit escènic. Una cosa que ha intentat fer fallida Marc Angelet amb “La Chispa”, una obra que s'ha estrenat al teatre Akadèmia.

Hi va haver fa anys un gènere teatral avui força oblidat que era l'anomenat teatre juvenil i que estava destinat un tipus de públic al voltant de l'adolescència, molt centrat per tant en noms esquemes mentals i temàtiques pròpies d'aquestes edats. Fent la vista molt enrere poguéssim recordar una comèdia titulada “Els nois del Preu” que va poder ser representativa d'aquest tipus d'obres. És clar que ara ja ningú no sap o recorda el que va ser el Preu, aquell curs intermedi que servia per passar del Batxillerat a la universitat. Els teens d'avui tenen certament altres preocupacions i, per descomptat, molt diferents formes de vida i d'expressió, encara que el món del còmic pot ser un bon referent per a ells com a forma de manifestació dels seus propis sentiments, usos socials i fins i tot fabulacions .

Angelet ha situat els seus quatre protagonistes, dos nois i dues noies, a càrrec d'un comerç especialitzat el còmics muntat per ells mateixos, la gestió del qual serveix per entreteixir un relat que articula el desenvolupament real de la seva experiència estrictament comercial amb les fabulacions, personatges i imatges del món que els és grat i els envolta. Lluís Català, Maria Frias, Miquel Gómez i Núria Orellana encarnen aquests personatges amb una vitalitat sorprenent, cosa que els porta a interpretar els seus papers amb un endimoniat ritme escènic l'execució del qual resulta, no obstant, convincent. Com a més, l'autor ha optat per redactar el text tal com segurament s'expressen la majoria dels joves de les actuals generacions, és a dir, amb un llenguatge amb molt pocs tabús i que es manifesta alternativament i successivament, amb tota naturalitat, en català i castellà, l'acció narrativa resulta d'altra banda creïble.

“La Chispa” és, per tot això, una comèdia juvenil, però apta per entretenir tot tipus de púbics, com es va veure la nit de la seva estrena quan vam poder comprovar que els adolescents que assistien a la funció -un públic poc freqüent a la bancada de l'Akadèmia- gaudia tant com els adults, habituals d'aquesta sala sempre capaç de sorprendre'ns agradablement.