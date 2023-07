Allen, en una promoció. Foto: Europa Press

El cineasta nord-americà Woody Allen oferirà un segon concert el 18 de setembre dins del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona, al Teatre Tívoli, acompanyat per la New Orleans Jazz Band, després de la "gran demanda de localitats" per al primer, programat el 19 de setembre, que té l?aforament gairebé esgotat.

Les entrades per al segon concert es posaran a la venda el proper dijous 6 de juliol a les 11 del matí a la web oficial del festival. Aquestes dues seran les úniques actuacions que farà a Espanya.

Serà el debut al festival d'Allen, clarinetista ocasional que toca des de fa anys amb la banda (ara dirigida per Conal Fowkes) i pel festival també passaran Joshua Redman, Bebel Gilberto, Michel Camil, Sergio Mendes, Richard Bona, Clara Peya, Andrea Motis i la Sant Andreu Jazz Band, entre d'altres.