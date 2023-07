Lightyear ha estat censurada en una localitat de Cantàbria. Foto: Europa Press

"L´Associació d´Informadors Cinematogràfics d´Espanya (AICE) condemna rotundament la censura cultural que alguns nous ajuntaments i comunitats autònomes governats per la dreta estan imposant progressivament".

Així de contundent s'ha mostrat, en un comunicat publicat aquest dimecres 5 de juliol, aquesta associació de periodistes especialitzats a la ratxa de cancel·lacions de projeccions de pel·lícules i representacions de teatre que, consideren, respon a una "censura cultural" que ha tornat després els pactes que PP i Vox estan fent i han fet a diferents institucions.

AICE assenyala casos com la de la pel·lícula d'animació Lightyear (on dues dones es fan un petó), que ha estat cancel·lada a la localitat càntabra de Santa Cruz de Bezana.

Tot i això, aquest no és l'únic cas, ja que assenyalen també episodis com les obres Moro perquè no moro (Madrid), Nua, radiografia d'un transtorn (Palma de Mallorca) i La Villana de Getafe (Getafe), entre d'altres.

Al seu parer, això suposa "un acte gravíssim de censura, que ens avergonyeix com a estat de dret, estat membre i ens sotmet com a ciutadans".