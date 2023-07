Teatre.Els protagonista de La tendresa al Poliorama

Alfredo Sanzol, director del Centre Dramàtic Nacional, és un bon coneixedor del teatre shakesperià, cosa que li ha permès jugar amb elements propis d'algunes de les obres del dramaturg de Stratford on Avon per escriure una comèdia que basa en aquestes fonts, però que adquireix fesomia pròpia. Estrenada el 2017 amb el títol de “La tendresa”, ha estat degudament traduïda al català per Joan Lluis Bozzo segurament per facilitar-ne la comprensió als espectadors locals incapaços d'entendre el text en el seu idioma original i s'ha presentat al teatre Poliorama com “ La tendresa”. Sanzol diu que a “La tendresa”, perdó “La tendresa”, “es veu la influència sobretot de “La Tempesta” i de ”Nit de Reis”.

També de "Com agradeu", de "Molt soroll i poques nous" i de "El somni d'una nit d'estiu". Segur que el públic se'n recordarà d'altres, almenys això espero, perquè per mi ha estat un plaer treballar amb un llenguatge ple de metàfores i comparacions. Els personatges de “La tendresa” expressen les seves emocions de manera descarnada i són extrems a les seves passions. Per ells la vida no és una cosa que es pugui desaprofitar. He fet un petit joc que espero que diverteixi els espectadors”.

Aquest propòsit l'articula l'autor, que alhora ha dirigit el muntatge de l'obra, en forma de llegenda en què una reina amb aptituds màgiques viatja amb les seves dues filles acompanyant l'Armada Invencible per tal de seguir les ordres de Felip II, contraure matrimoni amb nobles anglesos, cosa que la mare rebutja, per la qual cosa aprofita el naufragi de l'expedició naval espanyola per buscar refugi en una illa deserta i així lliurar els seus descendents dels estratagemes dels homes. Amb tan mala sort que a la citada illa hi viu una altra família, en aquest cas formada per un pare obsessivament antifeminista i els seus dos fills homes. Per tal d'esquivar la trobada indesitjada, la reina i les seves filles de travisten de soldats i han d'aparentar ser i comportar-se com a homes convertint així la comèdia en una farsa.

Com cal imaginar, la natura és més forta que el estratagema imaginat i l'atracció entre els joves d'uns i altres sexe sorgeix espontàniament i resulta a la fi invencible, creant equívocs que provoquen el riure dels espectadors. Situacions estrambòtiques que executen de manera impecable Laura Aubert, l'Anna Castells, la Marta Pérez, l'Albert Prat, el Jordi Rico i el Ferran Vilajosana.

Mentre els intèrprets diuen el text, en què l'autor ha intercalat reiterades al·lusions a algunes de les citades comèdies de Shakespeare o esmentat el títol d'altres, l'obra adquireix un ritme endimoniat que n'exigeix un moviment corporal ininterromput i constant i inclou no només entrades i sortides, sinó també algunes piruetes particularment meritòries, com la del petó de cargol que dos dels enamorats fan realitat enroscats mentre es desplacen com si desenvolupessin una catifa per terra de l'escenari.

Aquests vímets configuren un espectacle amb indiscutibles qualitats literàries que resulta a la fi també molt divertit. Que hagi hagut de ser traduït innecessària només s'explica si el que s'ha intentat perseguir amb això és que el traductor esgarrapi alguns euros dels drets de l'autor o la companyia alguns diners de la normalització lingüística. Vela!