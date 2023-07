Teatre.Presentació de La nit dels morts vivents

Prepareu-vos per a una nova temporada teatral plena de propostes interessants. I en el cas que ara ens ocupa, estremidores, perquè a partir del setembre veurem com el Paral·lel barceloní, concretament el teatre Condal, s'omplirà de zombis i/o morts vivents disposats a terroritzar-nos i… a fer-nos riure. Perquè tindrem l'oportunitat d'assistir a una versió teatral d'aquella famosa pel·lícula signada per George A. Romero el 1968 que s'ha convertit en una obra emblemàtica del cinema fantàstic i de terror i que arriba ara transformada en una comèdia la versió de la qual càrrec de Daniel Anglés, ha estat expressament autoritzada pel citat autor. Els espectadors barcelonins gaudirem de la possibilitat, per tant, d'assistir a la seva estrena absoluta, com diuen els seus productors, “a l'Estat”, cosa que equival a dir que també a la Generalitat.

Segons va explicar el seu director, Roger Julià, a la presentació, la comèdia tindrà dos actes. Al primer hi haurà un remake teatral del film, la influència del qual en el gènere ha resultat des de llavors decisiva; mentre que en el segon es resoldrà de manera oberta la gran incògnita de com la societat humana és capaç de lliurar-se de tan perillosos elements. Decisió que estarà a mans del públic a qui s'oferirà mitja dotzena d'alternatives que marcaran el desenvolupament final de l'obra. Amb tot això és fàcil deduir que “La nit dels morts vivents Live”, que tal és el títol de l'obra, és una comèdia que els amants del gènere podran veure una vegada i una altra si ho desitgen, perquè pot tenir en cada ocasió una conclusió diferent.

Tot plegat requereix un muntatge especialment complex i molt més difícil que al cinema, ja que els rodatges permeten trossejar les escenes i sobre un escenari tot passa sense solució de continuïtat, amb la successió ininterrompuda de nombrosos efectes especials. A tot plegat cal sumar el fet que molts dels artistes doblaran els personatges que interpreten, cosa que els obligarà a acreditar una versatilitat interpretativa no exempta de riscos.

En tot cas, i com va dir Julià, hi haurà “a part iguals terror i comèdia, ensurts i rialles, humor i mort, herois i males decisions, sang i esbudellaments, lluita i coreografia musical, en suma, tots els ingredients d'un plat digne del millor paladar zombi”. Cal, per tant, qualificar aquest espectacle no només com a participatiu, sinó fins i tot com a immersiu, ja que hi haurà elements tan impactants com la possibilitat que els espectadors hagin de protegir-se de la sang o els fluids humans provocats per aquelles terribles criatures, per prevenir-se de els quals seran facilitats amb lentrada els oportuns impermeables que protegiran de semblants incidències.

Però hi ha alguna cosa més, ja que es tracta d'un espectacle que intenta aconseguir un objectiu certament ambiciós: l'accés al teatre d'un nou públic que no sol ser l'habitual en aquest tipus de sales i contribuir a fidelitzar-lo.