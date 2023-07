L'escriptor constata una certa "aversió a la realitat catalana" i anima a parlar més català. EP

L'escriptor Josep Vallverdú ha fet aquest diumenge 100 anys i ha rebut la Medalla centenària de la Generalitat de mans del president del Govern, Pere Aragonès, a l'acte institucional central de la commemoració de l'Any Josep Vallverdú.

L'acte s'ha celebrat a la Generalitat amb l'assistència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; la de Territori, Ester Capella; el de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal; els expresidents Jordi Pujol i José Montilla, i la família de l'escriptor.

També hi han acudit la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (IEC), Izaskun Arretxe, i la del segell Galera, Pema Maymó, amb les quals Vallverdú ha pujat a l'escenari per mantenir una xerrada sobre la seva carrera literària i la commemoració del seu centenari.

Vallverdú (Lleida, 1923) ha avisat que l'ús social del català està en reculada i ha constatat certa "aversió a la realitat catalana", davant del que ha animat la ciutadania a parlar-ne més.

Sobre la lectura infantil i juvenil, ha considerat que “el perill més gran que hi ha sobre la lectura és que es perd el gust per la lectura continuada, expansiva” i que hi ha preferència generalitzada pels textos breus, un desafiament que segons ell ha d'abordar-se des de les escoles, famílies i editorials.

ARAGONÈS I GARRIGA



Per inaugurar l'acte, Garriga ha elogiat la llarga i prolífica carrera literària de Vallverdú i l'ha reivindicat “en un moment en què sembla que la cultura i la llengua catalana tornen a estar amenaçades”.

I per clausurar-lo, Aragonès ho ha erigit com un de pilars de la cultura catalana, un intel·lectual i un català desacomplexat que ha convertit la seva saviesa en un tresor compartit i que ha "fet de la seva vida un compromís absolut amb la llengua, la cultura i la nació catalana".