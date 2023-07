La configuració de la sala Villarroel és polièdrica i canviant. Té dos fronts de butaques al centre dels quals hi ha un espai escènic obert que facilita tota mena de muntatges i que permet que Tania Brenlle, la directora d'aquest teatre, aculli espectacles amb freqüència poc convencionals i gairebé sempre sorprenents. No va ser poca l'estupefacció que ens va produir entrar al temple de l'avantguarda quan vam veure que per ocupar la nostra localitat havíem de passar al costat d'una taula de barreges. Més atenció ens va produir contemplar com al mateix centre de l'espai escènic apareixia suspès allò que semblava un contenidor, encara que d'estructura transparent. Tot plegat ens va deixar desconcertats ia l'espera d'esbrinar del que pogués succeir tot seguit. I el que va passar no va deixar de respondre a aquestes expectatives.

En efecte, La Conquesta del Pol Sud, companyia caracteritzada per la seva dedicació a la dramatúrgia contemporània mitjançant la utilització de nous formats que li permeten endinsar-se en qüestions palpitants, com l'atur, la desobediència, l'Alzhemier o la democràcia, ha concebut un espectacle titulat “Guardians del cor de la terra” que fuig de qualsevol estructura dramàtica convencional i combina, aleatòriament però eficaçment, la música, el ball, les imatges audiovisuals i els textos explicatius projectats sobre els laterals del contenidor. L'acció transcorre dins i fora d'aquest i el protagonista principal és Txana Bane, membre de la tribu índígena dels Huni Kuin que viu als boscos recòndits de l'estat brasiler d'Acre, cap la riba del riu Tarauacá. Es tracta d'un col·lectiu humà que lluita per assegurar la continuïtat de les seves formes de vida tradicionals en el context d'un immens país com és el Brasil on sabem que operen poderoses forces interessades a explotar els seus recursos naturals il·limitats, encara que això suposi envair amb total impunitat a les àrees pròpies d'aquestes tribus de cultura ancestral i extraordinàriament rica en valors.

Txana Bane expressa amb el so de la seva guitarra el sentiment dels seus congèneres tribals, acompanyat de la seva veu o de la veu i del gest de la cantant peruana Gabriela Olivera, amb la col·laboració del videoartista Eugenio Szwarcer i sota la direcció i dramatúrgia de Carles Fernángez Guia, fundador del grup.

"Guardians del cor de la terra" no és, per tant, una funció inane destinada a entretenir sense més ni més l'espectador -encara que compleix també molt adequadament aquest objectiu-, sinó que constitueix un discurs molt ben articulat amb un missatge molt clar de fort valor ecològic. És un crit sincer, profund, de vegades cortès i d'altres menys formal i potser desesperat, amb què es pretén cridar l'atenció al voltant dels perills que en un món cada cop més depauperat i sobreexplotat no només amenacen col·lectius parvos i aïllats com el dels Huni Kuin, sinó tota la humanitat.