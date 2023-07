Hi ha esdeveniments artístics que d'alguna manera formen part de les nostres vides i un és sens dubte el Festival d'Eurovisió. Des d'aquells anys llunyans en què el nombre de països participants era molt més limitat que en l'actualitat, quan els espanyols el vèiem a través de l'única cadena de televisió que emetia al nostre país i fins i tot el sistema de votació permetia componendes que donaven lloc a triomfs insospitats, fins al moment actual, en què s'ha convertit en una festa multitudinària a la competició de la qual participen països tan europeus com Austràlia, l'esdeveniment ha anat evolucionant per convertir-se en un festival de dimensió pràcticament mundial que a més, i segons sembla, a saber perquè estranyes i subliminals raons, ha adquirit una forta identitat gai.

Dídac Flores va tenir la intuïció de crear un espectacle musical al voltant del festival i el resultat ha estat “Tuelf points. El musical més eurovisiu” que es va estrenar fa uns mesos al teatre Gaudí i que ara ha recalat durant aquest mes de juliol al Borràs de la plaça Urquinaona. Amb una lleu, inconsistent i fins i tot diríem que innecessària trama argumental que fabula al voltant de la desaparició d'un suposat anònim manipulador que hauria creat tots els èxits eurovisius, ia la urgent necessitat de trobar substitut que asseguri la continuïtat del festival, Flores ha teixit un popurri de cançons executades i interpretades en directe per Laura Daza, Xavi Duch, Marc Pociello, Esther Peñas i el mateix Dídac Flores, acompanyats dels swings Carles Pulido i Aina Tro, mentre en una pantalla situada al fons apareixen els intèrprets autèntics de cada peça , els vots arribats al seu moment i el lloc ocupat a la classificació final.

L?espectacle té un ritme trepidant i exigeix dels intèrprets una tasca esforçada i tot fa pensar que esgotadora, que resolen amb gran professionalitat. Els fragments de les cançons se succeeixen sense interrupció, en alguns casos sobreposant-se un a un altre, cosa que produeix ocasionalment certa confusió vocal. Un detall que només sorgeix de forma esporàdica i que no resta brillantor a aquest xou eurovisiu i teatral que entreté durant prop de cent minuts i que constitueix un entreteniment estiuenc excel·lent.