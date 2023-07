"Tots podem ser feixistes perquè estem predisposats a ser-ho i, de fet, tenim molt més de feixista del que podem imaginar" va dir Mercè Aránega a la presentació d'Instruccions per fer-se feixista, la versió teatral de l'obra de Michela Murgia que, traduïda per Mercé Ubach i adaptada i amb dramatúrgia de Sergi Pompermayer, protagonitzarà sota la direcció de Miquel Gorrriz al teatre Villarroel. “El feixisme –va afegir– no és una ideologia, sinó un mètode i un comportament. Tots, siguem de dretes o d'esquerres, podem tenir comportaments feixistes, fins i tot sense que ens n'adonem”, va afegir.

Murgia va indicar que “no m'interessava escriure un llibre contra els feixistes avui, ahir, italians o americans, locals o globals. Ningú no em necessita a mi per assenyalar qui són els feixistes d'avui, perquè és evident. Els que aixequen murs, els que limiten la solidaritat dels seus, els que instiguen els uns contra els altres per controlar-los tots, els que limiten les llibertats civils, els que neguen el dret a la migració amb l'arma de la llei i la coartada de la responsabilitat són els feixistes d'avui. El problema és determinar qui no està en part implicat en la legitimació del feixisme com a sistema, és a dir, quant feixisme hi ha en aquells que es consideren antifeixistes. El risc és dir: si tot és feixisme, res no ho és. No és així. No tot és feixisme, però el feixisme té la fantàstica capacitat, si no estem a sobre constantment, de contaminar-ho tot”. Un perill evident que l'autora ha volgut denunciar amb un text en què hi ha, com va dir Tania Brenlle, la directora de la sala, “molta ironia i molta mala llet perquè Murgia s'expressa amb un sentit extraordinari de l'humor i amb notable cinisme” .

Gorriz va expressar la necessitat de fer un “teatre d'urgència” que respongui als problemes de la màxima actualitat. Va destacar la dificultat que ha hagut de transformar un assaig en text teatral, cosa que creu que s'ha aconseguit, de manera que “Instruccions per fer-se feixista” pot actuar com una excel·lent vacuna per evitar aquesta nova i perillosa pandèmia. "Veure aquesta funció pot ser una garantia d'immunitat", va subratllar.

I com que la funció pretén tenir una funció educativa, amb el programa de mà es facilitarà als espectadors un “feixistòmetre” perquè, responent a una sèrie de preguntes, cadascú s'avaluï fins a quin punt està impregnat de feixisme perquè “no és feixista el qui pensa que ho és, sinó el que es comporta com a tal i moltes vegades ho ignora” com es podrà comprovar en el transcurs d'aquesta funció quan sentim algunes coses que diu el text i ens adonem que tots les hem pensat alguna vegada.

En resum i tal com va afirmar Gorriz, feixisme és “la deshumanització de l'adversari”. El que demostra que “ser demòcrata és molt cansat, el més fàcil és exercir de feixista”.