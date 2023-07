Els amants de la dansa estan d'enhorabona. Sobretot, els incondicionals de les coreografies de Marius Petipà, el mestre de ball francès que es va establir a la Rússia dels tsars i va renovar l'espectacle dansari amb tanta força que els seus muntatges es continuen representant dos segles després de la seva estrena. El més famós, sens dubte, el de “El lago de los cisnes”, que en aquests darrers temps és un títol recurrent a la cartellera barcelonina. Ho vam veure fa poc més d'un mes a la versió del Ballet Nacional de Cuba de Camagüey i ara torna a arribar, en aquesta ocasió al teatre Tívoli, a càrrec del Ballet de Kíiv que dirigeix Viktor Ishchuk i que ja va actuar a la nostra ciutat el passat estiu.

Aquesta companyia va ser promoguda el 2017 per l'esmentat ballarí solista del Teatre de l'Òpera de Kíiv que va aconseguir fer un somni llargament cultivat: la creació d'una formació estable. El nou elenc, integrat per excel·lents professionals i que té la seu al Centre Internacional de Cultura i Arts de la capital ucraïnesa, ha realitzat des de llavors més de mig miler de representacions a diversos països.

El Ballet de Kíiv compta amb una trentena de professionals, cosa que permet donar singular lucidesa a les principals peces d'aquest títol, en particular al ball dels cignes que resulta esplèndid gràcies a la presència de vint tutús en formació perfecta i harmònica. Ishchuk també dóna la deguda importància als balls nacionals de la segona part, que algunes companyies retallen per abreujar la durada de l'espectacle (un d'ells, al qual no se sol donar importància, la tarantela, és, en aquest cas, magníficament resolt per el solista que la protagonitza) Però tots els intèrprets executen la seva actuació amb sòbria elegància, impecable estil i rigorosa preparació tècnica, la coreografia dissenyada pel creador francès que reviu la màgia del conte imaginat per Vladimir Beghitchev i Vasili Geletzer i es tradueix en una excel·lent actuació en què no falten els arabescos, copejaments, cabriolès, demi-pliés, entrechats, fouettés, jetés, passos a dos, pliés, piruetes i sissonés.

La nova actuació a la nostra ciutat del Ballet de Kíiv té una transcendència que va molt més enllà del significat artístic perquè expressa la fèrria voluntat del poble ucraïnès per sobreviure i superar l'agressió russa mantenint viu el seu patrimoni cultural. En aquest ordre de coses i per fer palesa la solidaritat dels barcelonins amb aquell país, dos euros del preu de cadascuna de les entrades al teatre Tívoli són destinats la Creu Roja per atendre l'acolliment de tots aquells ciutadans ucraïnesos que han hagut de fugir de la guerra i de la destrucció de casa i ciutat i es troben desplaçats. L'any passat l'aportació va arribar als 140.000 euros, una xifra respectable. Una ocasió, per tant, excel·lent, tant per gaudir d'una acreditada formació coreogràfica amb “El lago de los cisnes”, com per expressar la nostra solidaritat activa amb Ucraïna.