José Sanchis Sinisterra bé hauria pogut dir aquell aforisme cubà que “val més un amic que un central sucrer” perquè va ser un amic policia, pare d'un alumne seu, el que li va avisar que hi havia una denúncia contra ell sobre la taula del governador civil de Terol, notícia que li va permetre avançar-se als esdeveniments i traslladar el seu domicili a Barcelona on es va establir, va crear el Teatre Fronterer, va fundar la Sala Beckett i s'hi va incorporar, per obra d'Hermann Bonnin i Frederic Roda, a l'Institut del Teatre. Aquest valencià, que havia iniciat el seu camí dramàtic al TEU del Sindicat Espanyol Universitari, es va convertir en una referència imprescindible del teatre espanyol per haver sabut recuperar el valor del text com a element imprescindible de qualsevol dramatúrgia. I encara que el 1997 va canviar d'aires i se'n va anar a Madrid, el cordó umbilical amb Barcelona no s'ha trencat mai. La sala Beckett va canviar de seu, però s'ha consolidat i el seu creador acaba de tornar per ser objecte d'un reconeixement -no el va voler qualificar d'homenatge- que tindrà lloc a l'espai escènic que ell va fundar ia altres locals de Barcelona i altres ciutats durant la propera tardor.

Serà la Tardor Sanchis, que ha presentat Toni Casares amb el mateix interessat i amb la participació de molts dels que intervindran d'una o altra forma en un conjunt d'activitats que inclou representacions d'obres de José Sanchis (“El lector per hores”, “Els deserts creixen de nit”, “Ai Carmela!”, “Naque o de polls i actors”, “Vitalicis”), lectures dramatitzades (“El setge de Leningrad”, “Perduda als Apalatxes”, “Un artista del son”, “Correr després d'un cérvol ferit” o l'adaptació que va fer de “Bartleby, l'escrivent” de Melville), així com espectacles de frontera amb altres disciplines, jornades, cursos, tallers i publicacions. major part de les funcions tindran lloc a la Sala Beckett, n'hi haurà així mateix al Tantarantana, Versus Glòries, La Gleva i Goya i també al Rialto de València o al Teatre de l'Abadia de Madrid, mentre que les activitats complementària es desenvoluparan a l'Institut del Teatre del qual va ser professor i on va impartir un magisteri que va crear escola amb alumnes que després han estat claus per al bon moment que viu l'escriptura teatral a Catalunya, com va recordar Casares.

Sanchis Sinisterra, que va evocar el seu descobriment de Beckett gràcies a la desapareguda revista “Primer acte”, va subratllar que ell va tenir sempre l'afany d'associar el teatre sobre un escenari amb l'estudi i la investigació i va subratllar les dues etapes que ha pogut viure, la segona marcada per la seva experiència a Amèrica Llatina.

Incassable en la seva esplèndida maduresa, aquest “dramaturg, pedagog i activista” va adonar del proper projecte: convertir el poble de Belchite destruït per la guerra en seu d'un festival de la memòria en general, proposta que, va dir, havia estat ben acollida per l'alcalde “del PP” i en què té posades moltes esperances.

“Tardor Sanchis” s'iniciarà el 20 de setembre amb la representació durant cinc dies a la sala Beckett de “Castroponce. Teoria i praxis per a una avantguarda del segle XXI” de Pablo Rosal.