Foto: Wikipedia

El Sindicat d'Actors de Cinema-Federació Nord-americana d'Artistes de Ràdio i Televisió (SAG-AFTRA), que agrupa més de 160.000 professionals, es va declarar formalment en vaga el dijous passat 13 de juliol. Després de més de 4 setmanes de negociacions tenses i infructuoses amb l'Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP), l'entitat que representa els principals estudis i transmissors, inclosos Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony o Warner Bros. Discovery, els actors seguiran el mateix camí que els guionistes i han decidit declarar formalment l'atur de les seves activitats.

Aquesta és la primera vaga d'actors contra la indústria del cinema i la televisió des del 1980 i la primera vegada que actors i guionistes, que van declarar la seva atur fa més de 70 dies, estan en vaga alhora des del 1960, quan Ronald Reagan, que dècades més tard arribaria a la Casa Blanca, era president del gremi d'actors.

Els piquets començaran aquest divendres 14 al matí (hora local) en una mobilització que busca, a més de millores salarials, abordar altres qüestions laborals com un nou repartiment de guanys pels drets d'imatge després del 'boom' de l'streaming, la regulació del ús de la Intel·ligència Artificial o una revisió al model dels càstings virtuals. En un comunicat, SAG-AFTRA denuncia que els estudis i les productores "no estan disposats a oferir un tracte just sobre els temes clau que són essencials per als membres del sindicat". "Davant la intransigència i les tàctiques dilatòries de la AMPTP, el comitè de negociació de SAG-AFTRA va votar per unanimitat recomanar a la Junta Nacional una vaga", apunta el comunicat.

"SAG-AFTRA va negociar de bona fe i estàvem ansiosos per arribar a un acord que abordés suficientment les necessitats dels artistes, però les respostes de l'AMPTP a les propostes més importants del sindicat han estat insultants i irrespectuoses davant de les nostres contribucions massives a aquesta indústria . Les empreses s'han negat a negociar de manera significativa en alguns temes i en altres van bloquejar totalment la negociació”, denuncia Fran Drescher, presidenta del sindicat.

"Fins que negociïn de bona fe, no podem començar a arribar a un acord i no ens queda més remei que seguir endavant en unitat i en nom dels nostres membres, amb una recomanació de vaga a la nostra Junta Nacional", conclou.

"Els estudis i les plataformes de streaming han implementat canvis unilaterals massius en el model comercial de la nostra indústria, mentre que alhora insisteixen a mantenir els nostres contractes congelats. No és així com tractes a un soci valuós i respectat ia un col·laborador essencial", afirma alhora Duncan Crabtree-Ireland, director executiu del sindicat i negociador en cap amb les productores a qui acusa de negar-se "a comprometre's de manera significativa amb les nostres propostes clau" i de "faltar al respecte" als actors. "

Els estudis i les plataformes han subestimat la determinació dels nostres membres i estan a punt de descobrir tot el que això significa", sentencia. Els actors se sumen així a la vaga que des del 2 de maig passat va iniciar el Sindicat de Guionistes dels Estats Units a la recerca d'un augment dels salaris i una millora de les condicions laborals per part d'estudis de cinema i plataformes de streaming .