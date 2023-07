Climent, en un acte el 2022. Foto: Europa Press

L'editor i promotor cultural Eliseu Climent ha agraït aquest dimecres 19 de juliol que Catalunya li concedeixi la Medalla d'Or de la Generalitat , la seva màxima distinció, encara que "hi ha molta gent que la mereix", però ha valorat que se l'atorguin ara, i veu amb esperança el futur de la llengua i la cultura catalanes.

En declaracions a Europa Press , ho ha dit en al·lusió implícita a la polèmica perquè el regidor de Cultura a Borriana (Castelló), de Vox, retirés la subscripció a diverses revistes valencianes i catalanes, inclosa El Temps , de la qual és editor.

Ha dit que, davant aquesta polèmica, “optimista no es pot ser, però no hi ha malament que per bé no vingui”, ja que ha vist una reacció popular en contra que cancel·lin subscripcions a revistes en català.

"La gent es rearma moralment, que també cal. Sortirem més forts", ha afegit.

EL SEU TREBALL PER LA CULTURA

Sobre la seva Medalla d'Or, que rebrà el 7 de setembre, ha destacat precisament el seu esforç per la llengua i la cultura catalanes i "tota la feina feta en cultura, economia i mitjans de comunicació".

Ha tingut una vegada més un record per a l'escriptor valencià Joan Fuster, del qual va ser marmessor.

BONET I PESSARRODONA



A més, ha felicitat la cantautora balear Maria del Mar Bonet i l'escriptora catalana Marta Pessarrodona per obtenir aquest dimecres la mateixa distinció.

De Bonet n'ha destacat la tradició i la modernitat; de Pessarrodona, la seva reivindicació de la igualtat de tota mena. "Dues dones, cadascuna al seu àmbit, molt importants per a mi i per a tots", ha assegurat.