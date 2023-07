L?actor, en una imatge recent. Foto: Instagram (@therock)

Dwayne Johnson es va colar el 2022 al top 5 dels actors més ben pagats , aconseguint més de 22,5 milions de dòlars gràcies sobretot al seu treball a Black Adam . Sembla que l'intèrpret continuarà sent un dels millors pagats el 2023, tenint en compte l'astronòmic sou que ha rebut per la propera cinta.

The Rock llançarà properament Red One , pel · lícula d' acció i comèdia dirigida per Jake Kasdan i en què compartirà plànols amb Chris Evans . Segons Puck , per la seva participació al film d'Amazon Prime Video, l'exlluitador ha cobrat 50 milions de dòlars. Aquesta xifra és el màxim que Johnson ha guanyat per un paper i el sou més alt per a qualsevol actor per un únic rol.

Com a comparació, el màxim que Johnson havia guanyat anteriorment per un paper en una pel·lícula és un empat entre Jumanji: Següent nivell i Alerta vermella de Netflix, pel·lícules per les quals va guanyar 23,5 milions de dòlars. Altres cintes en què ha treballat l'actor i per les quals ha cobrat altes xifres són Fast & Furious: Hobbs & Shaw (20 milions), Jungle Cruise (22 milions) i Black Adam (22,5 milions).

El nou rècord batut per Johnson supera en 10 milions de dòlars el del rècord anterior: els 40 milions de dòlars que va rebre Robert Downey Jr. pel seu treball a Capità Amèrica: Civil War i que també va guanyar Will Smith per la seva actuació a El método Williams .