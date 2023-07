Teatre. Comtal. Un amor particular

La programació estival facilita l'accés als escenaris d'obres lleugeres dedicades al solaç d'un públic que busca entretenir el temps d'oci per sobre de tot quan no, com deia Mercé Aránega al monòleg estrenat fa uns dies a la Villarroel, acudeix al teatre valorant principalment l´ocasió de gaudir durant un parell d´hores d´aire condicionat per un preu assequible. Bé, bromes a part, amb seguretat “Un amor particular”, l'autoria del qual firmen Jumon Erra i Daniel Freixas, no passarà a la història del teatre contemporani, però no per això impedirà que els que acudeixin al teatre Condal, a més de gaudir d'un clima agradable , ho facin alhora amb una comèdia lleugera que intenta posar en relleu les insospitades rutes que pot tenir l'amor.

En efecte, els autors situen els dos únics personatges de l'obra com a resultat d'una trobada casual quan Xavier (Xavi Navarro), empresari exitós, però d'aptituds escasses per a la relació social, acudeix a la recerca de l'auxili d'una actriu anomenada Ada ( Mara Jiménez), en situació precària, perquè li ensenyi el domini de les arts de la seducció. Dues personalitats diferents, socialment distants, aparentment condemnades a no entendre's però que acaben sucumbint a l'amor. Tot això parlat i cantat alternativament ja que es tracta d'una comèdia musical de petit format la partitura del qual firma Miquel Tejada.

L'àmplia escena apareix vestida amb un parvo decorat que canvia lleugerament segons el desenvolupament de la trama argumental i que és mogut a la vista del públic pel personal de tramoia mentre que els dos músics romanen en un lateral i els intèrprets es mouen amb facilitat. l'ampli espai de la boca del teatre Condal, alternant els fragments parlats, de vegades subratllats amb música, amb els cantats. Ho fan amb naturalitat i potser millor veu en el cas de Xavi Navarro. Em temo que, en tot cas, les veus resultarien més audibles si els músics, que utilitzen instruments electrònics, baixessin un parell de tons el volum, potser massa alt. Un detall que considerem convindria tenir en compte.

Dit tot això, “Un amor particular”, que els autors qualifiquen de “comèdia romàntica”, segurament no defraudarà qui vagin al teatre Condal a passar una bona estona i… a gaudir d'aquest bon clima a què ens referíem al principi, tan agraït en aquest insuportablement calorós estiu.