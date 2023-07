El seu llegat perdurarà a la Galeria Gothsland i la Galeria Fernando Pinós. EP

El galerista Fernando Pinós, fundador del Museu del Modernisme de Barcelona, ha mort.

L'associació Galeries d'Art de Catalunya (GAC) ha lamentat la seva mort aquest diumenge en un tuit recollit per Europa Press, on li ha recordat com "un apassionat de l'art i un referent a la pintura catalana" dels segles XIX i XX.

Pinós (1947) també va obrir a Barcelona la Galeria Gothsland i la Galeria Fernando Pinós i va rebre el 2019 el guardó honorífic dels Premis GAC, organitzats per Galeries d'Art de Catalunya.