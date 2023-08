Barbie / @EP

Barbie continua imparable a taquilla. La pel·lícula dirigida per Greta Gerwig ha estat tot un fenomen en cinemes, batent rècord rere rècord i superant fins i tot les expectatives més optimistes. en menys de 20 dies l'ha superat la barrera dels 1.000 milions de dòlars i ha esdevingut la cinta dirigida per una dona en solitari més taquillera de la història.

Barbie ha aconseguit sobrepassar els 1.000 milions gràcies a un espectacular exercici en sales tant als Estats Units com fora de les fronteres del país americà. Al mercat nord-americà, el film ha arribat als 459 milions de dòlars, mentre que a la resta de països ha acumulat 572 milions. Unes xifres que, a més, no paren d'augmentar.

Així, Barbie s'ha convertit en la quarta pel·lícula dirigida per una dona a recaptar més de 1.000 milions de dòlars. Les anteriors van ser Frozen amb 1.300 milions de dòlars, Capitana Marvel amb 1.100 milions i Frozen 2 amb 1.450 milions. Tot i això, totes elles van estar codirigides per un home.

Per tant, la de Gerwig és la primera cinta dirigida per una dona en solitari a batre aquesta marca. Tota una fita que, a més, ha aconseguit en tan sols 17 dies en cartellera. Això la converteix en l'estrena de Warner Bros. que més ràpid ho aconsegueix, superant Harry Potter i les Relíquies de la Mort: Part 2, que va aconseguir els 1.000 milions de dòlars en 19 dies.

Pel que fa al panorama més recent de la indústria, Barbie és la segona pel·lícula que trenca aquesta barrera el 2023 després de Super Mario Bros. La pel·lícula. I també és la sisena des que va començar la pandèmia, unint-se a Spiderman: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion i Avatar: El sentit de l'aigua. "Ha destrossat fins i tot les nostres expectatives més elevades", afirmen els presidents de distribució nacional i internacional de Warner Bros. en un comunicat recollit per Variety.

Perquè, per tercer cap de setmana consecutiu, Barbie torna a ser número 1 a taquilla nord-americana amb 53 milions de dòlars més, superant noves estrenes potents com Megalodón 2 (30 milions) o Ninja Turtles: Caos Mutante (28 milions) i també de la seva companya d'estrena, Oppenheimer (28,7 milions) que també ha obtingut bons resultats una vegada més i es manté en tercer lloc.