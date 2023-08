Catalunya press Robbie Robertson

El que va ser el guitarrista i confudador de la banda de rock The Band, Robbie Robertson , ha mort aquest dimecres als 80 anys després d'una llarga malaltia, segons ha informat el representant del músic canadenc, que ha assenyalat que va morir "rodejat de família”.

"En lloc de flors, la família ha demanat que es facin donacions a Six Nations of the Grand River per recolzar la construcció del nou centre cultural", ha detallat el mànager en un comunicat.

Robertson també va destacar com a actor i compositor de cançons cèlebres com 'The Weight', 'The night the drove old dixie down', o 'Up on cripple creek', a més d'acompanyar Bob Dylan en les seves gires entre 1965 i 1967.

Així mateix, va ser un dels fundadors de la mítica banda de rock The Band juntament amb Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel i Levon Helm l'any 1968, fins que vuit anys després el mateix Robertson va donar per acabada la seva etapa a la banda després oferir un concert filmat pel cineasta Martin Scorsese. A més, el guitarrista va editar sis discos més en solitari i va participar amb artistes com Tom Petty o Maria McKee.

Com a productor cinematogràfic, Robertson va col·laborar amb el director de cinema Martin Scorsese com a compositor d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules més populars, com 'Toro salvatge', 'El color dels diners', 'Gangs of New York' i 'Shutter Island ', entre altres.