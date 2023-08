Arxiu - El president de la Generalitat Pere Aragonès, diputats i artistes celebren que el Parlament aprova recolzar que la rumba catalana sigui Patrimoni de la Unesco, a Barcelona (Catalunya, Espanya) el 3 de maig de 2023 - EUROPA PRESS - Arxiu

El president de la Plataforma per a la Defensa de la Rumba Catalana , Amadeu Valentí, ha assegurat que el Ministeri de Cultura vol treure 'catalana' del nom de la candidatura d'aquest gènere musical a Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat per la Unesco, ha avançat 'El Periódico de Catalunya'.

"No vam consentir canviar-li l'origen, la identitat" , ha sostingut aquest divendres en declaracions a Europa Press, després d'una reunió que va mantenir amb un equip tècnic del Ministeri.

"Ells no em poden demanar que jo deixi de ser gitano català i que sigui un dels fills dels fundadors de la rumba i que el meu oncle Peret l'hagi difós i l'hagi creat a Barcelona, perquè és nostre", ha afegit.

Ha assegurat que la definició de rumba catalana es presentarà sí o sí a la candidatura, en les seves paraules, i que el Govern no pot tancar-li les portes per "la por del fet diferencial de Catalunya".

MINISTERI DE CULTURA



Fonts del Ministeri han assegurat que han mantingut dues trobades informatives amb qui proposen la candidatura i els ha traslladat "la conveniència de sumar suports a nivell autonòmic i internacional per assegurar l'èxit de la proposta".

Cultura ha sostingut que està a disposició dels que patrocinen propostes de candidatures per aportar-los la informació que necessitin tant sobre el procediment com sobre els requisits que marca la Unesco, "per tal que els projectes de candidatures tinguin les màximes possibilitats d'èxit".