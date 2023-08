Un fotograma de la seva interpetació al Joc de Trons. Foto: HBO

L'actor Darren Kent , conegut pel seu treball a la popular sèrie Joc de Trons , ha mort als 36 anys. L'intèrpret britànic va morir divendres passat 11 d'agost, tal com ha confirmat la seva agència de representació. Les causes de la mort no han transcendit.

L'agència Carey Dodd Associates va informar a X que Kent havia mort feia diversos dies. “Amb profunda tristesa hem de dir-vos que el nostre estimat amic i client Darren Kent va morir en pau divendres. Els pares i el millor amic van estar al seu costat. Els nostres pensaments i el nostre amor estan amb la família en aquest difícil moment. DEP, amic”, diu el comunicat.

Kent va debutar a la indústria amb un petit rol sense acreditar a la sèrie Shameless , el 2004. No obstant això, el seu paper més important va arribar en el desenllaç de la quarta temporada del superèxit basat en la novel·la riu de George RR Martin. En ella, l'actor va donar vida a un pastor de cabres a la Badia dels Esclaus .

El seu debut a la gran pantalla no va arribar fins a l'any 2008 al film Reflexos . Posteriorment, també va treballar a Blancaneu i la llegenda del caçador , Community o Jeepers Creepers. El renéixer . Més recentment, Kent va aparèixer en la pel·lícula Dungeons & Dragons: Honor entre lladres .

L'actor patia osteoporosi i artritis, a més d'una malaltia rara a la pell . Pel que fa a la seva activitat professional, l'actor col·laborava amb l'associació Equal People Performing Arts, una organització sense ànim de lucre que lluitava per la inclusió de persones desafavorides dins la indústria de l'actuació i les arts escèniques.