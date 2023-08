A més, el festival va oferir propostes culinàries i activitats benèfiques que EOe van contribuir a l'atractiu d'aquesta celebració cultural. EP

El Cap Roig Festival, que se celebra a Calella de Palafrugell (Girona), ha tancat la seva vint-i-tresena edició amb 53.025 espectadors i un 94% d'ocupació, ha informat aquest diumenge en un comunicat.

El festival va tancar aquest dissabte amb el concert de David Bisbal una edició que ha comptat amb 23 actuacions --de les quals 12 van penjar el 'sold out'-- i per la qual han passat artistes com Ara Malikian, Sebastian Yatra, Lola Índigo, Els Amics de les Arts, Mika i Luz Casal, entre d'altres.

La directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluísa Martínez, ha destacat l'èxit artístic i d'assistència de Cap Roig, mentre que el president del Grup Clipper's i el director del festival, Juli Guiu, s'ha mostrat "orgullós" de la rebuda per part del públic.

Aquesta edició també ha comptat amb una proposta culinària dels Germans Torres, que com a novetat han ofert un sopar en format còctel a una de les terrasses del jardí de Cap Roig.

A més, una part de la recaptació del concert de la cantant Vanesa Martín es destinarà a un projecte de l'Associació Pots: es potenciarà la sala d'estimulació sensorial de l'Espai Pots a Sant Antoni de Calonge (Girona).