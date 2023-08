Foto: Wikipedia

L' actor nord-americà Ron Cephas Jones , conegut pel seu paper a l' exitosa sèrie This is us, ha mort als 66 anys. El seu representant va confirmar la notícia al portal TMZ.

Jones, que a la sèrie interpretava el paper de William Hill, patia des de fa temps una malaltia pulmonar, que li va causar la mort, va revelar el seu mànager.

El seu primer paper va ser el 1994, a la pel·lícula Murder Magic. També va tenir diversos papers com a secundari en les conegudes sèries de televisió Llei i ordre i The blacklist .