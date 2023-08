Foto: Museu Britànic

L' empleat del Museu Britànic acomiadat a principis del 2023 després de la desaparició de desenes d'objectes valuosos és un veterà conservador que ha treballat a la institució durant 30 anys, Peter Higgs.

El museu es va adonar fa uns mesos que havien desaparegut o estaven robats o fets malbé nombroses joies d'or, pedres semiprecioses i vidres que daten del segle XV aC al segle XIX dC , segons van publicar mitjans britànics la setmana passada.

El passat dimecres 16, el museu va anunciar que havia implementat "mesures d'emergència" i va ordenar una revisió independent de la seguretat. Mentrestant, la policia anunciava també que havia obert una investigació.

Higgs, de 56 anys, era el responsable de col·leccions gregues, escultura grega i el període hel·lenístic del museu fins que va ser acomiadat. El seu fill ha assenyalat a The Telegraph que el seu pare és "innocent" i que ha "perdut tota la fe al museu.

"El meu pare no ha fet res i no està content amb tot el que està sortint en absolut. Ha perdut la feina i la reputació i no crec que hagi estat just. No va poder haver estat ell i, que jo sàpiga, no falta res" , ha lamentat. Per part seva, un portaveu del Museu Britànic ha refusat comentar aquestes desaparicions a causa de la investigació policial.

Els funcionaris del Museu Britànic van començar a investigar el robatori dels seus artefactes després que els articles s'oferissin a la venda a eBay. El museu de Londres ha dit que un membre del personal va ser acomiadat després que es descobrís que les joies i les gemmes de la seva col·lecció estaven "desaparegudes, robades o danyades".

La majoria eren “petites peces guardades en un magatzem pertanyent a alguna de les col·leccions del museu”. Es van utilitzar principalment per a treballs acadèmics i de recerca i cap no havia estat recentment en exhibició pública