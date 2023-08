The Rolling Stones publicarà el seu nou àlbum el proper mes de setembre, com ha donat a conèixer la banda després de publicar un anunci fictici al diari londinenc 'Hackney Gazette' sobre una empresa de reparació de vidres que ha aixecat les sospites dels seus fans.

Arxiu - El vocalista i cofundador del grup The Rolling Stones, Mick Jagger, en un concert al Wanda Metropolità, a 1 de juny de 2022, a Madrid (Espanya) - Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

L'anunci va ser vist per primera vegada pel fundador de 'Clash Magazine', Simon Harper, que el va publicar a la xarxa social 'X', segons avança la BBC.

Aquest anunci fa referència a diverses de les cançons de la banda, com 'Satisfaction', 'Gimme Shelter' o 'Shattered'. "El nostre amable equip li promet satisfacció", assegura la companyia fictícia, que porta per nom 'Hackney Diamonds' (antic argot londinenc per referir-se a vidres trencats). "Quan diguis dóna'm refugi, arreglarem les finestres trencades", afegeix. En aquest sentit, els fans creuen que el nom de la companyia seria el títol d'aquest àlbum d'estudi, el número 31 que la banda.

Entre altres pistes que ofereix l'anunci també hi figura una versió en miniatura del logo dels llavis dels Stones, que apareix com el punt damunt de la lletra 'i' a la paraula 'Diamonds'. A més, el negoci de reparació de vidres es va establir el 1978, mateix any en què es va formar la banda.

També inclou un número de telèfon al qual els clients poden trucar i escoltar un missatge gravat que diu "Benvinguts a Hackney Diamonds, especialistes en reparació de vidres: no s'enfadin, arregleu-lo. Inauguració a principis de setembre, Mare Street, E8. Registri's per rebre un avís a www.hackneydiamonds.com. Anem".

El nou àlbum dels Stones seria el primer des de 'Blue and Lonesome' de 2016, una col·lecció de versions de blues, i el seu primer disc material original des de 'A Bigger Bang' el 2005.