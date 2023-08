L'actriu, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

L'actriu nord-americana Arleen Sorkin ha mort als 67 anys , segons ha informat al seu compte de la xarxa social X el seu amic i actor de doblatge, Neil Kaplan. La intèrpret es va donar a conèixer pel seu paper secundari de Calliope Jones a la telesèrie de NBC Days of Our Lives , però el seu treball més conegut va ser ser la veu original del personatge de Harley Quinn a Batman: La Sèrie Animada i en la majoria de les sèries animades successives (a partir de 1992), així com en els videojocs Batman: Arkham Asylum .

El personatge, que segons explica el guionista Paul Dini estava basat en la pròpia actriu, va ser creat originalment per a la sèrie animada com un paper menor com a còmplice del dolent de Batman, el Joker .

No obstant això, gràcies al brillant treball de Sorkin va anar guanyant popularitat i va arribar a tenir capítols complets centrats només en ella . Amb el temps, i en gran part degut al compromís de l'actriu, Harley Quinn ha esdevingut un dels personatges més reconeguts de la cultura pop.

Sorkin també va treballar com a guionista en diversos capítols de la sèrie Tiny Toons entre 1990 i 1991.