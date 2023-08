La musicòloga Amparo Ranch Sales ha mort en les últimes hores als 94 anys. Filla d'Eduardo Ranch Fuster, un personatge influent al món de la cultura valenciana des de la dècada de 1920 fins a la seva mort el 1967, ha dedicat una important part de la seva vida a organitzar, preservar, estudiar i promocionar el llegat del seu pare.

A partir de les recopilacions de música tradicional que va fer el seu pare, especialment tonades, cançons i tocates de dolçaina, va contribuir a la preparació de nous repertoris per al grup Al Tall, amb peces com les 'Cançons de taverna' i les 'Peteneres a Miquel Grau'. Igualment, ha proporcionat documentació al Grup de Danses Alimara per a la reconstrucció del cèlebre Ball de Torrent.

A finals de la dècada de 1990 va començar a preocupar-se per difondre la "abundant correspondència inèdita" del seu pare amb diverses personalitats. El "coneixement directe" que n'havia tingut li va permetre situar en el seu context humà la relació plasmada en aquelles cartes.

Amparo Ranch va publicar alguns llibres i nombrosos articles i temes derivats de l'arxiu i la biblioteca, alguns sobre exiliats com Vicente Llorens, Carlos Palacio o José María Quiroga, l'epistolari d'Eduardo Ranch amb Pío Baroja, José Subirá, Ernest Martínez Ferrando o Vicente Llorens, entre d'altres.

Un cop retirada de la vida activa, va donar part de la seva biblioteca personal a l'Institut de la Dona i al centre Francisco Tomás i Valiente de la UNED Alzira-València.

Després de conèixer la seva mort, el Consell Valencià de Cultura (CVC) ha lamentat la pèrdua i ha transmès el condol a la seva família ia "tots els que hi han treballat o l'han conegut i sabut voler".