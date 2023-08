Aquest 2023 s'han fet 10 anys des que l' Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) aprovés el Tractat de Marràqueix , un acord que facilita l'accés a la lectura de les persones cegues o amb discapacitat visual de tot el món i permet l'intercanvi d'exemplars en formats accessibles. Més de 3.000 llibres adaptats per l'ONCE ja són llegits per persones cegues de tot el món , mentre es multiplica l'intercanvi i les possibilitats d'accés a la lectura.

El principal objectiu del Tractat de Marràqueix és pal·liar la “fam de llibres” per, aproximadament, els 300 milions de persones cegues o amb discapacitat visual del món. A Espanya, igual que a la Unió Europea (UE), el tractat va entrar en vigor l'octubre de 2019 passat, data en què des del Servei Bibliogràfic de l'ONCE (SBO) es va posar en marxa el servei d'intercanvi d'obres adaptades amb aquelles entitats que complissin els requisits que exigeix la legislació vigent.

ONCE considera “molt positiu” l'impacte del tractat, ja que ha rebut més de 400 llibres accessibles procedents de 17 països i ha enviat prop de 3.000 llibres a 26 entitats de 21 països diferents, creant una gran Biblioteca Digital on “tenim un lloc on cercar, on trobar i on baixar-nos les obres”, indica Francisco Martínez, tècnic superior de l'SBO de l'ONCE.

Actualment, la Biblioteca Digital de l'ONCE (BDO), considerada la biblioteca accessible en espanyol més extensa i amb més qualitat del món, compta amb un fons documental de 70.000 títols, que es van incorporant de manera gratuïta perquè els usuaris de qualsevol país en què hagi estat implementada la legislació del Tractat de Marràqueix puguin utilitzar-los.

VARIETAT D'IDIOMES

Es compleix així una dècada de feina en què, des de l'ONCE, s'han registrat unes 3.000 descàrregues directes de la biblioteca digital des de països de tot el món, destacant els Estats Units, amb prop de la meitat de les descàrregues, seguit d'Argentina i Austràlia.

La riquesa idiomàtica és un altre dels grans avantatges de Marràqueix, que permet a les persones cegues de qualsevol racó llegir en qualsevol idioma en què el llibre sigui accessible, i millorar conjuntament els fons de tots els partícips. “Si bé l'anglès és l'idioma més sol·licitat pels lectors a Espanya, el darrer any el francès representa 3 de cada 10 llibres editats a l'estranger que pugen a la Biblioteca Digital de l'ONCE i també hem incorporat obres en alemany, italià i portuguès”, comenta Carmen Bayarri, directora de l'SBO de l'ONCE.

Perquè el Tractat de Marràqueix ha suposat un gran canvi, permetent, no només la disposició de títols accessibles a tothom des d'Espanya, sinó que l'oferta per a les persones cegues al nostre país s'elevi des de 120 a 540 títols en els darrers anys.