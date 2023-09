El monòleg és la prova de foc per a qualsevol artista i més encara al teatre quan l'actor o actriu s'han de situar cara a cara davant del públic sense més arma que la de la seva paraula. Així ho fa Paz Padilla, una figura emblemàtica i coneguda que ha reaparegut al teatre Apol·lo de Barcelona amb “L'humor de la meva vida”.

Si el títol d'un espectacle constitueix una pista sobre la seva tònica, el que ha escollit Pau per al seu monòleg resulta totalment adequat. Perquè la principal eina que utilitza és precisament la de l'humor, cosa que li permet desgranar els detalls de la seva pròpia existència personal amb un excel·lent exercici d'espontaneïtat i domini de l'escenari. L'única suport que disposa és l'acompanyament de la música de Juan Fernández de Valderrama, Matèria Prima, que subratlla el discurs verbal de la protagonista, autora, és clar, del llibret amb la col·laboració de Paco Gómez Padilla i Pablo Barrera i la direcció de aquest darrer.

L'actriu segueix un itinerari personal que ja va explicar en un llibre del mateix títol en què va relatar la seva evolució des d'un modest treball inicial a la sanitat pública gaditana a la seva transformació en una actriu coneguda, famosa i celebrada. Després de les bambolines d'aquesta carrera, que bé es pot qualificar d'èxit, no hi falten alguns clarobscurs personals assumits amb dolor, com la pèrdua d'Antonio, el seu gran amor, experiència certament traumàtica que, si és complicat superar, molt més difícil encara és tractar de manifestar-la per escrit i encara després amb la paraula, cosa que Padilla fa vorejant amb mestria el perill de caure en la llàgrima fàcil.

En uns temps en què ens hem acostumat a espectacles teatrals que rarament superen els noranta minuts, les dues hores compartides amb Pau des del pati de butaques de l'Apol·lo resulten tan gratificants que el temps passa en un sospir. No és fruit de l'atzar, sinó la consecució d'una comunió estreta de l'actriu amb el públic, cosa que, de principi a fi, constitueix un exemple magistral de domini de l'escena, sinceritat i honestedat personal.