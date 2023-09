Després de dos anys tirant endavant la Setmana del Llibre Social, la iniciativa sociocultural del Social.cat que ha reunit a autores i autors referents en les lletres socials a diverses llibreries de Barcelona, encetem una nova etapa expandint aquest projecte que a partir d’ara es diu La Prestatgeria del Social.



Aquesta nova iniciativa anirà més enllà d’una sola setmana i s’amplia al llarg de l’any amb diferents formats i activitats per aproximar les temàtiques socials a través dels llibres entre aquells col·lectius que tenen difícil accés a la lectura i la cultura. L’educació, el gènere, la salut, les migracions, la diversitat, el feminisme o els moviments socials són qüestions que ens travessen a totes i que posarem sobre la taula a través de xerrades i debats participatius per tal de reflexionar i caminar, juntes, cap a una societat més crítica, justa i igualitària.



Enguany, del 14 al 18 de novembre estarem a diverses llibreries de Barcelona per encetar debats al voltant d’alguns d’aquests temes. Així, per exemple, ens reunirem a La Conxita per parlar sobre educació social amb David Vàzquez, Yanina Diaz Ortega i Ferran Castellarnau, i a la llibreria Tòmiris per endinsar-nos en el món de la salut i l’educació emocional de la mà d’Eudald Espluga i Jaume Funes, entre altres activitats que estem preparant i que donarem a conèixer en les pròximes setmanes.



Abans, però, el dimarts 12 de setembre donarem el tret de sortida a La Prestatgeria del Social amb una activitat en el marc de la Setmana del Llibre en Català: la taula rodona ‘Reivindicant les cures des dels llibres’, que comptarà amb les veus de Laura Gonzalvo, autora de ‘La llista de les coses impossibles’; Guillermina Sanisidro Fontecha, una de les autores de ‘Dones i mares invisibles’; i Laia Altarriba, responsable de premsa i activitats de Tigre de paper. Dues dones que saben de primera mà què suposa tenir una persona dependent a càrrec i una editorial compromesa amb visibilitzar les cures des dels llibres.