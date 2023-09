Lildami serà un dels artistes. Foto: Lildami

Macaco, Lildami, Joan Dausà, Doctor Prats i Suu són alguns dels artistes que actuaran al festival Petits Camaleons 2023, previst per al darrer cap de setmana d'aquest mes, entre els dies 29 de setembre i 1 d'octubre a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Es tracta de la 12a edició d'aquest festival, que també comptarà amb Triquell, Gertrudis, Balkan Paradise Orchestra i altres artistes, i que tindrà un total de 73 concerts, 29 artistes i 9 escenaris, ha informat l'organització en un comunicat d'aquest dimarts.

La cita, que “ja ha esdevingut tot un referent musical i familiar”, prioritza el contacte directe dels nens amb els seus artistes amb concerts adaptats a les necessitats dels més petits.

Hi haurà també altres activitats com concerts per a nadons, instal·lacions, tallers i una zona de restauració amb food trucks , cercavila, l'espai Camaleons Solidaris , exposicions, programes de ràdio en directe i zona comercial.

A més, aquest any han apostat novament per fer rodes de premsa, on els nens podran convertir-se en periodistes, i una zona de firmes d'autògrafs per part dels artistes.