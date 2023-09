Les memòries pòstumes del cineasta Carlos Saura han estat publicades per l'editorial Taurus, un repàs per la trajectòria professional i vital del realitzador oscenc en què aborda per exemple la seva relació amb els actors espanyols, dels quals considerava que hi havia "pocs creïbles".

Arxiu - El cineasta Carlos Saura davant de les seves fotos sobre els anys 50

En un apartat en què parla de la seva pel·lícula 'La noche fosca', en què participava l'actor Juan Diego --o la francesa Julie Delpy, entre d'altres--, Saura al·ludeix a la importància de comptar amb intèrprets com el protagonista, capaç de "fer semblar actors" a la resta del repartiment.

"La diferència amb altres actors neix en la versemblança que transpira el treball de Juan Diego, al seu costat els altres actors semblen actors: interpreten o fan esforços per interpretar" , lamenta el creador de 'Cría Cuervos', mort el 10 de febrer passat .

Saura no dubta a aportar un breu repàs pel món actoral a l'Espanya del moment, 'salvant' únicament uns quants actors que considera "creïbles". Entre els noms que ofereix s'inclouen el d'actors com Imanol Arias, Juan Echanove, José Luis López Vázquez, Fernando Fernán-Gómez o Paco Rabal . En el cas de les actrius, cita Victòria Abril, Carmen Maura o Geraldine Chaplin.

Tot i això, és amb Juan Diego amb qui es desfà en afalacs. "Per dir un únic defecte, diria que li costa molta feina reconstruir les coses que fa. És actor d'una sola presa. Però és intel·ligent, ràpid i flexible i té una poderosa intuïció, a més de preparar a consciència el seu paper", remarca a les memòries.

JEANETTE I 'PORQUE TE'N AS'

El llibre va desgranant anècdotes dels diferents rodatges, sent una de les parts més destacades la d'una de les seves pel·lícules més importants, 'Cría Cuervos'. Saura fa un alto en el camí per explicar l'elecció de la cançó 'Porque te vas', de Jeanette, que no va agradar a ningú de l'equip.

"Vaig escriure el guió pensant en les dues intèrprets principals, Ana Torrent i Geraldine Chaplin, però també per a una cançó que cantava amb veu aninyada Jeanette i que va tenir cert èxit a Espanya", explica el cineasta, afegint a més que aquesta cançó l'havia "conservat " durant temps entre les seves "favoretes".

"Pensava que algun dia la faria servir si es donava l'ocasió de fer una pel·lícula amb una nena com a protagonista i aquesta era. Ni Geraldine ni Elías (Querejeta, productor de la cinta) ni els nens que vaig convocar perquè l'escoltessin, els va agradar la cançó", explica el director. De fet, arriba a afirmar que el mateix Querejeta li va demanar que "no la usés", però finalment va sortir a la pel·lícula perquè es va posar "tossut, amb la tossuderia aragonesa que retreuen els amics".

Saura defineix el rodatge d'aquesta pel·lícula com a "còmode", si bé no confiava res que fos ben rebut pel públic: així, assegura que estava "convençut que seria un desastre complet" i que als seus 43 anys , la seva carrera estava "completament acabada". "Per a més inri, van arribar les primeres crítiques espanyoles, que eren negatives i cruels amb mi", afegeix.

EL GUERNICA COM A "UN GRAN CARTELLÓ"

Tot i això, la selecció del Festival de Cannes per participar en aquest any "ho va canviar tot". "Va ser un èxit impressionant allà ia partir d'aquell moment la pel·lícula i la cançó 'Porque te vas' van fer la volta al món. Jo no sé la quantitat de premis que va collir aquí i allà i va ser la primera de les meves pel·lícules que es va projectar a les grans cadenes de cinema dels Estats Units", ressalta.

Hi ha espai també per al projecte de documental sobre els 31 dies en què Picasso va pintar el Guernica. Saura fa una valoració del quadre i, segons la seva opinió, Picasso "mai va pensar en la transcendència" d'aquesta obra. "La seva idea, em sembla a mi, era fer un gran cartell eficaç, una cosa provisional, gestual seguint els seus impulsos que val per a allò que val i després s'oblida", apunta.