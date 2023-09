Funcionarà paral·lelament al cor de nens, que preveu 11 concerts a Catalunya i 3 per Europa. EP

L'Escolania de Montserrat ha inaugurat aquest dilluns el curs acadèmic 2023-24 amb el primer concert del seu nou cor de cambra mixt, Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, amb què incorpora noies per primera vegada a la seva història.

Schola Cantorum és un cor no professional amb 29 veus de 17 a 24 anys dirigit per Pau Jorquera, que també és subdirector musical de l'Escolania tradicional (la formada només per nois i segueix activa com sempre), informa en un comunicat.

El cor mixt començarà el servei regular el cap de setmana del 23 i 24 de setembre i cantarà una vegada al mes: interpretarà 'Salve Regina' i 'El Virolai' a l'ofici dels dissabtes ia la missa conventual dels diumenges.

Ha debutat a l'acte de vestició dels 'escolans' tradicionals i els nous 'escolans' del cor tradicional de nois, que ha servit per obrir el curs i que ha presidit l'abat, Manel Gasch, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat .

COR TRADICIONAL



Paral·lelament al cor mixt que neix, comença un nou curs el cor tradicional, al qual aquest any s'hi incorporen 7 alumnes i que preveu diversos enregistraments (motets del compositor Johan Duijck i una col·laboració amb el grup de música pop Els Catarres) a més de 14 concerts : 11 a Catalunya i 3 per Europa.

Els concerts pel continent es faran el 7 d'octubre a Roma (Itàlia), el 14 de desembre a Luxemburg i el 9 de maig a Montpeller (França).