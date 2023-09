Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

El Centre d’Art Tecla Sala, la Fundació Arranz-Bravo i el TPK Art i Pensament Contemporani donen el tret de sortida a una nova temporada d’arts visuals aquest dijous 14 de setembre, coincidint amb l’inici del Barcelona Gallery Weekend.

El Centre d’Art Tecla Sala enceta la temporada amb “fontane”, un projecte de l’artista Alba Mayol que es presenta en el marc del cicle expositiu “Districte Tecla Sala”, el qual aglutina el suport a la recerca, la producció i l’exhibició adreçada als creadors que treballen al Districte Cultural de L’Hospitalet. La inauguració tindrà lloc a les 19 hores i comptarà amb la presència de l’artista i d’Albert Mercadé, comissari de l’exposició.

Alba Mayol Curci és una artista visual i filòloga resident a l’Espai de Salamina, a L’Hospitalet. La seva pràctica artística pren com a punt de partida el text, el dibuix i la fotografia per indagar en el concepte de militància o activisme des dels àmbits de la subjectivitat. La seva nova proposta és una exposició iniciàtica i reminiscent. A “fontane”, l’artista proposa un salt en el temps i l’espai, mostrant les costures sensibles de la seva identitat ancestral. Mayol Curci ha forjat part de la seva cultura visual a Itàlia, d’on és oriünda per via materna. A partir de la revisitació d’aquell entorn germinal, s’articula tot un conjunt de formes, colors, fluids, textures, paraules, ressonàncies, matèries, tots ells ambigus i contingents, orgànics i interpel·ladors. L’exposició es podrà visitar fins al 7 de gener de 2024.

Per la seva banda, el TPK Art i Pensament Contemporani presenta l’exposició “Apte: crème fouettée i apunts” d’artistes de la Bretanya francesa APte (Artistes Plasticiens trans-européens) com a part del projecte d’intercanvis internacionals del TPK. D’una banda, l’artista Martine Saurel recull trossos del món que articula en els seus assemblatges, els teixeix en les seves instal·lacions i els pinta en les seves sèries de retrats. D’altra banda, Loran Jacob exposarà al TPK algunes obres de la sèrie "Crème fouettée”. L’artista treballa sobre tres temes principals: paisatges, objectes petrificats i menjar, que li permeten acostar-se a la transformació, la digestió i el pas del temps. La inauguració serà a les 19 hores i es podrà visitar fins al pròxim 20 d’octubre.

Tot seguit, la Fundació Arranz-Bravo, a les 20 hores, inaugurarà “Cúmul” de Marc Ávila, la primera exposició individual del fotògraf en un espai institucional. La seva obra s’endinsa a través dels paisatges postindustrials, dels quals li interessa copsar l’existència humana en profunditat, la qual no és un paradís encantat, sinó una dimensió, més aviat tràgica, on regna la soledat ombrívola, i un desencaixament amb l’hàbitat natural ancestral. La inauguració comptarà amb la presència de l’artista i del comissari de la mostra, Albert Mercadé. L’exposició es podrà visitar fins al 12 de novembre.