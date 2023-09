Amb la reposició de “Bèsties”, un inquietant text de Mónica Dolan sobre la hipersexualització i la “pornificació” dels menors, que va ser presentat sota la direcció de Pau Roca a la darrera edició del Grec, s'iniciarà el proper dissabte 16 de setembre la nova temporada del teatre Akadèmia, l'espai escènic que compta amb el suport de la Fundació Nando i Elsa Peretti i que desenvolupa una tasca ambiciosa de promoció cultural.

Sala del Teatre Akademia - Teatre Akademia

Tal com va informar el director del teatre, Guido Torlonia, la nova temporada oferirà diverses produccions pròpies o coproduccions. Així Silvia Munt dirigirà “Els Buonaparte”, una obra de Ramon Madaula que fabula sobre el combat dialèctic que haurien mantingut a Vitòria Napoleó i el seu germà Josep en què es posa en relleu fins a quin punt dues personalitats lligades per vincles familiars poden alhora estimar-se i enfrontar-se per la gelosia o com dos homes tan intel·ligents van poder arribar a equivocar-se tant.

Torlonia dirigirà al seu torn “La veritat de la mentida”, comèdia irònica de l'exitós autor francès Florian Zeller, una de les característiques de la qual és la inclusió dels clàssics “aparts” amb què els intèrprets transmetien el seu pensament als espectadors sense que ho advertissin els altres actors en escena. I Adrià Aubert farà el mateix amb el “El collaret de la reina”, comèdia a cavall entre el thriller, la farsa i el vodevil sobre la joia que Lluís XV va voler regalar a madame Du Barry i que va ser un dels escàndols més sorollosos de època. Aquesta darrera funció ho serà en coproducció amb el teatre Maldà.

Pel que fa a les produccions alienes ia més de la citada en primer lloc cal esmentar el musical “Victorina” que protagonitzarà Silvia Marsó. Es tracta d'una obra inspirada en Victorina Durán, escenògrafa del grup de les “sinsombrero” que va ser amiga de Rivas Cherif i Xirgu i que expressa un cant a la llibertat i l'alegria del teatre. Seguirà “L'ossos de l'irlandès”, una altra comèdia, en aquest cas sobre el món rural, amb què Víctor Borràs va obtenir els premis Quim Masó i Frederic Roda i que dirigirà Xavier Ricart. Finalment, Àngels Gonyalons protagonitzarà, sota la direcció de Montse Rodríguez, “Llegat”, que va ser la proposta seleccionada a la tercera convocatòria de projectes dels teatres de proximitat i en què es planteja l'empatia entre una mare i el seu fill.

Hi haurà altres activitats complementàries. Entre elles la projecció de documental Elsa i Halston: més enllà del disseny (10 d'octubre) o una coproducció a determinar amb Lo Spazio, el centre de recerca artística i pràctiques contemporànies que dirigeix Moreno Bernardi.

Finalment cal ressenyar la satisfacció que van expressar els responsables del teatre pels excel·lents resultats obtinguts la temporada que acaba de finalitzar, els millors en la història de la sala. Es va aconseguir una ocupació del 87% de l'aforament (el 94% a les obres de producció pròpia), es va incrementar en un 56% el nombre d'espectadors i el 62% la recaptació i la meitat de les funcions van esgotar les seves localitats. I en aquests moments ja s'ha venut el 92 5 de nous abonaments del total de la temporada anterior.