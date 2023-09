Adaptar un text literari narratiu per a la seva execució en un espai escènic no és una tasca fàcil, però Eduardo Galán no es va acovardir en assumir el risc de fer-ho amb “Las guerras de nuestros antepasados”, una obra de Miguel Delibes en què Claudio Tolcachir ha dirigit als seus dos intèrprets, Carmelo Gómez i Miguel Hermoso, i que, després d'una singladura d'èxit per teatres de diversos punts d'Espanya, arriba per fi al Goya de Barcelona.

Tolcachir va ressaltar en la presentació que el text de Delibes expressa molts temors, però també tendresa i sense que falti en reiterades ocasions el recurs de l'humor, tot això expressat en el llenguatge propi de l'expressió rural castellana en la seva insòlita i de vegades oblidada riquesa. En realitat Delibes va escriure un diàleg entre dos personatges i per això en aquesta obra no es desenvolupa en escena una acció pròpiament dita, encara que sí el relat d'una peripècia personal, la del pagès Pacífic Pérez obligat a conversar, a confessar-se, amb el doctor Burgueño , metge penitenciari de l'establiment on roman reclòs com a conseqüència de dos crims, l'últim dels quals pot conduir-lo directament al garrot vil (ja que l'obra va ser escrita en una època en què encara existia a Espanya la pena capital i era aquest l'instrument de la seva execució al dret penal ordinari).

El mateix títol indueix el lector, en aquest cas a l'espectador, a recordar la pesada càrrega que per a diverses generacions d'espanyols van suposar les successives guerres civils i/o colonials, conteses que Pacífic recorda com a herència dels seus avantpassats immediats -avi, pare- o com a vivència pròpia, i que condiciona la seva vida. Deia Carmelo Gómez, que es transmuta a Pacífic sobre l'escenari del Goya, que “estem immersos en una farsa on només surt la punta d'un iceberg, perquè l'horror de la guerra va impregnar la vida sencera de la nostra societat”, una cosa que encara avui dia és llunyament perceptible.

Vet aquí un paper en què es mesura la grandesa de qualsevol intèrpret ja que Gómez s'ha de convertir en un personatge complex, per una part senzill i elemental, però per l'altra ple d'anfractuositats sicològiques, que expressa amb el depurat llenguatge i el riquíssim castellà que Delibes va utilitzar amb suprema autoritat. El secunda i recolza en els seus dubtes, incerteses, obsessions i fins i tot capricis Miguel Hermoso, que en el paper del facultatiu assenyat, obligat per ètica i convicció a tractar de convèncer Pacífic que no ha de cagar amb culpes alienes que poden conduir-lo a un final tràgic.

"Les guerres dels nostres avantpassats" és una obra que amaga nombroses càrregues de profunditat que l'espectador potser no capti immediatament, però que amb tota seguretat seran percebudes més tard adequadament i és molt possible que, una vegada finalitzada la funció, l'invitin a pensar ia interrogar-se. Perquè, com va comentar Miguel Hermoso, aquesta és una obra en què es passa una bona estona, però de la qual amb tota seguretat se'n surt experimentant una certa incomoditat. O, dit d'una altra manera, que “la ficció és de vegades més interessant que la realitat perquè eleva aquesta a nivell poètic”.