Amb seu a l'antiga Ceca de Barcelona, al bell mig de la Ribera, el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa va presentar la programació de la nova temporada que inclourà accions a les àrees d'arts en viu (espectacles), arts visuals , pensament, educació i mediació i suport a la creació. Tal com van manifestar els responsables, María Canelles i Marc Chornet, es pretén que cadascuna de les activitats previstes impliquin alguna forma de risc escènic i que juguin amb la combinació de llenguatges i de recursos i amb la immanència de la poesia escènica, tan volguda per Brossa.

Pel que fa al teatre, la temporada contempla catorze propostes. A destacar l'estrena d'una obra inèdita del mateix Brossa, “El cop desert”, escrita el 1945 quan tenia 25 anys i en què es manifesta es volia per les diverses arts parateatrals (circ, dansa i il·lusionisme). Hi haurà una trilogia a càrrec de Queralt Riera en què plantejarà temes tan conflictius com la prostitució, l'abús infantil; i tornarà “Jo travesti”, de la companyia Roberto G. Alonso, que es va estrenar a l'últim Grec. Ada Vilaró tractarà sobre la supervivència de la nostra societat i planeta a “La memòria del gel” i no faltarà la crítica de la corrupció a la vida política amb “Observin aquests fill de puta” a càrrec del Duo fàcil, ni tampoc la història, amb “Barba-Rossa” que portarà la companyia menorquina La Trup i “Pygmalion's death (una habitació)”, a càrrec de De Last (La Santíssima Trinitat), una reflexió sobre els interessos ocults de la narrativa oficial de la història. Per la seva banda, La Nür presentarà Les bacants, una adaptació de l'obra d'Eurípides i Carla Rovira Èxit though the gift shop sobre els processos de gestació i maternitat. A tot això cal sumar-hi les obres que van obtenir les ajudes Hermann Bonnin per a espectacles escènics: “Pupilas pintaven els meus llençols”, “La veu submergida” i “Songs for the bitch-witch women”.

En arts visuals també es retrà homenatge al creador que dóna nom a la Fundació amb Joan Brossa, la sensació mental d'una felicitat completa, un espai permanent però que anirà variant de contingut. També hi haurà una exposició dedicada a Carles Santos i un Festival Inaudit, les exposicions de creadors que van rebre ajudes Post Brossa per a instal·lacions artístiques (Mar Reiykjavik, Irena Visa, Josep Bagega) així com l'activitat de creadors en residència, mentre que la línia de pensament inclourà les “càpsules indisciplinades. Apunts per a la recerca i la creació contemporània” i la “càpsules Brossa, la saviesa de l'arrel”. I continuaran atorgant els ajuts Hermann Bonnin, Post Brossa i del programa de recerca curatorial.